Medio Siglo

Intervención a Iridia

Morena, Rolex o Casio

Armando a la espera





Antes del sábado el partido Morena deberá echar humo blanco sobre sus candidaturas locales y, entre todas ellas, tomar la decisión que más morbo causa en su rival, el PAN: si va o no con Armando Rivera por la alcaldía de la capital del estado o una vez más la dará por perdida.

Apoyado aquí eventualmente por Santiago Nieto, pero con fuerte respaldo ante el CEN morenista del yucateco Joaquín “Huacho” Díaz, el ex alcalde disputa con Arturo Maximiliano, también de cuna panista, por ser la opción más competitiva para enfrentar a Felipe Macías, el candidato del PAN y del gobernador Mauricio Kuri.

Muy lejos de ellos en las encuestas, pero más cerca del partido y de los quereres de la 4T, están Paloma Arce y Andrea Tovar, las dos opciones que ayudarían para la cuota de género, pero difícilmente para aspirar a un triunfo.





¿ROLEX O CASIO?

Aunque el único triunfo de Morena en alcaldías fue hace 6 años, y en Ezequiel Montes, es un hecho que la marca se ha valorado en Querétaro desde la última elección, más por el desgaste natural del PAN en el gobierno que por sus propios aciertos.

Factores como el transporte público, las obras y el tráfico extraordinario también dispararon en meses recientes el enojo ciudadano, pero Morena nunca ha logrado capitalizar esas armas desde la oposición. Del otro lado, el PAN defiende su valentía por haber tomado decisiones difíciles y necesarias de largo alcance, pero nadie le garantiza la comprensión del electorado si los morenistas, con Armando o con Arturo, detonan un discurso crítico.

Por eso no le quitan el ojo a esta decisión desde el PAN y desde el Palacio de Gobierno, de donde hace días Armando salió más retador de como entró, porque dará señales de si la 4T va por el Rolex o seguirá siendo un Casio en territorio queretano.





ILUSIONES

Ya salió el peine de las puntadas separatistas de Vizarrón y comunidades aledañas de Cadereyta.

El promotor fue el abogado José Javier Sandoval Guzmán y lo único que buscaba con ese “rollo” del municipio 19 era llamar la atención para sacar raja política.

Así quedó claro cuando este “adalid del pueblo bueno” intentó registrarse -sin éxito, por cierto, porque tampoco pudo entregar la documentación correcta- como aspirante a diputado local del distrito 15. Y sí, por Morena.





BLOQUE Y LA UNAM

El alcalde Luis Nava firmó un convenio entre la UNAM y el Municipio de Querétaro para la capacitación de jóvenes de la capital en temas relacionados con el desarrollo de nuevas tecnologías.

Su visita al rector Leonardo Lomelí Vanegas y la presentación del Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE creará una gran sinergia entre la UNAM y la capital del estado para robustecer un proyecto que capacitará a jóvenes queretanos en el mercado de las industrias creativas, entre las que destacan las aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial y la ciberseguridad.

BLOQUE formará a nuevas generaciones para crear empresas y empleos en un sector que a nivel mundial tiene un alto dinamismo. Nava pensó en la próxima generación más que en la próxima elección.





INTERVENIDA

No la despiden, pero vaya desconocida que le dieron en el Gobierno estatal a Iridia Salazar como directora del Instituto del Deporte (Indereq). Tras los constantes problemas en la gestión deportiva, administrativa y de personal en la dependencia, además de gastos injustificados como la compra de boletos de avión y hoteles para los Juegos Olímpicos París 2024, le pusieron al mando a Pedro Hernánde Solorio.

No despiden a Iridia por pudor mediático en vísperas de elecciones, pero su esposo y sus consejeros vía zoom de altos honorarios ya no podrán tomar decisiones que no les corresponden.