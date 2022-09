Bebidas especiales para gritar ¡Viva México!

México se caracteriza por su tequila y mezcal, pero dentro de su tradición gastronómica existen diversas bebidas que aunque para muchos no son tan conocidas, en su lugar de origen no pueden faltar. Para la noche mexicana, Diario de Querétaro, recopila cinco de los mejores tragos que no pueden faltar está noche.

ACACHUL

De origen poblano, este es un licor que se macera en aguardiente de caña, mezclado con frutas como zarzamora, limón, naranja, guayaba y manzana. El producto es preparado en fiestas de la huasteca.

Círculos ¿Qué vinos van bien para la comida mexicana?

PREPARACIÓN:

Se escarcha un vaso alto con sal y limón

se añaden hielos

1 onza de acachul

1 onza de vodka,

Jugo de limón

Un poco de refresco de toronja.

BACANORA

La bebida por excelencia sonorense, tiene su historia. Hace poco más de 300 años se creó esta bebida la cual se dice que en la primera década del siglo XX se produjeron miles de litros en establecimientos localizados en la sierra de Sonora. Sin embargo, Elías Calles, quien era gobernador, prohibió su comercialización, por lo que las plantas destiladoras desaparecieron. Con el paso del tiempo, algunos pequeños productores volvieron al negocio y comenzaron a distribuirlo de nuevo por todo el estado. Esta bebida no es apta para cualquier paladar y se obtiene a través de la destilación de un tipo de agave conocido como yaqui o yaquiana. A diferencia del tequila, el bacanora es más dulce y contiene mayor cantidad de alcohol. Según los expertos es ideal elegir el que sea de tono transparente o amarillo y muy importante, que no contenga burbujas grandes que desaparecen rápidamente cuando se agite la botella.

PREPARACIÓN:

1 onza de bacanora

1 onza de Vermut rojo dulce

1 onza de Campari

Jugo de granada

Azúcar de caña sin refinar

Agua de azar todo esto último al gusto.

Se combinan todos los ingredientes en una coctelera, se agrega hielo y se revuelve muy bien.

Foto: Cortesía | Sonora Bacanora MX

SOTOL

Sus raíces pertenecen al desierto de Chihuahua, el sotol era considerado un lujo y a decir de la leyenda, los primeros habitantes del desierto, indígenas del norte, descubrieron que las carnes de las piñas de soto, “Dasylirion wheeleri”, una vez estando cocidas en hornos subterráneos, se convertían en algo dulce y nutritivo, por ello las usaban casi exclusivamente como alimento en la época prehispánica. Ahora, se considera hermano del tequila, pues es producido muy similar al destilado y también al mezcal.

Esta bebida típica tiene una graduación que va de los 38 a los 45 por ciento de alcohol. Es considerada una bebida cien por ciento orgánica y artesanal.

Foto: Cortesía | Maricruz GH

PRODIGIOSAS

De tradición queretana por excelencia, está bebida incluso se le atribuyen propiedades curativas para el empacho, malestar estomacal y muy buscada para curar la cruda. Preparada secretamente desde tiempos inmemorables suele venderse en algunas cantinas de la vieja guardia, donde ya algunos de sus iniciadores han fallecido pero han dejado su legado, también se encuentra a la venta por litro en la Farmacia Guadalupana con la fórmula secreta de su fundador Don Santiago Sánchez Arcos (QEPD).

Esta preparación está basada en la planta que lleva su nombre prodigiosa, la cual se macera en alcohol de caña con diferentes hierbas como la ruda, el laurel, ajenjo y según cuentan esto se deja por un año y se le da su último toque a la luz de la luna. Su sabor es amargo, caliente, pero dicen quienes son asiduos a beberla es un verdadero prodigio.

Foto: Cortesía | Xochitl Mott

TEQUILA TRICOLOR

No hay más mexicano que un tequilita bandera, donde el verde, blanco y rojo, de la preparación simulan los colores de la bandera de México, por ello otro nombre que recibe es “Tequila Bandera”, su preparación no es para nada complicada, solo se necesitan tres caballitos tequileros, donde en uno se pone jugo de limón, el otro lleva un buen tequila y finalmente, la sangrita que representa el color rojo. Es ideal como aperitivo o como dicen “para abrir el apetito”.

PREPARACIÓN DE SANGRITA CASERA

½ litro de jugo de tomate.

300 mililitros de jugo de naranja

150 mililitros de jugo de lima o limón

1 cucharada de jarabe de granadina

1 golpe de salsa picante

2 golpes de salsa inglesa

2 golpes de jugo de carne maggi

Sal y pimienta blanca molida al gusto

Se mezclan todos los ingredientes en un jarro grande (1 litro) y se pone a enfriar por al menos una hora. Lo restante se guarda en el refrigerador.