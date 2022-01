Cabildo de San Juan del Río entrega reconocimiento al periodista Israel Cabrera Luna

En una sesión de cabildo bastante emotiva, el Periodista Israel Luna Cabrera recibió un reconocimiento por su trayectoria en la comunicación del estado de mano del Presidente Municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia.

En la sesión, la regidora Martha Patricia López Luna destacó su labor periodística y el trabajo que ha realizado como servidor público. Israel Luna Cabrera nació el 22 de noviembre de 1944 en Zozocolco de Hidalgo Verazcruz. Llegó a San Juan del Río a la edad de 12 años. Se casó con Rufina Esparza con quien tuvo 4 hijos: Israel, Miguel Angel, Jorge Luis y Víctor Manuel.

Estuvo en diferentes puestos de la administración pública tanto en San Juan del Río como de Tequisquiapan.

Local Pretenden consolidar el Instituto de Juventud

Inició su carrera periodística en 1972 en el Heraldo de San Juan. En 1973 inició como corresponsal de El Diario de Querétaro. En 1980 fundó El Sol de San Juan del Río, de donde se jubiló en 2007. Fue corresponsal y locutor de diferentes medios. Entrevistó a candidatos presidenciales, gobernadores, presidentes municipales y futbolistas.

Roberto Cabrera dio un mensaje de reconocimiento a quien considera su amigo y una inspiración para su carrera política: "recuerdo que usted me dijo te vota a dar una patadita con una primera entrevista que me hizo en El Sol de San Juan del Río y la cual le agradezco. Me faltan palabras para expresar mi cariño hacia su persona".

Israel Luna Cabrera agradeció el cariño expresado hacia su persona y destacó el respeto hacia el gremio periodistico: "es una de las profesiones más hermosas del mundo. Agradezco que en la actualidad en los municipios se respete la libertad de expresión pues hace algunos años había mucha censura. Les agradezco a todos este reconocimiento".

En la sesión estuvieron presentes personalidades del medio periodístico. De la política local así como familiares y amigos.