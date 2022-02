Una preocupación común en los docentes contemporáneos se expresa en frases como: “mis estudiantes no leen”; “no investigaron en fuentes confiables”; “les pedí un ensayo sobre el tema de clase y me entregaron una opinión escueta y sin referencias”.

¿Qué está pasando en las aulas? Una posibilidad es que los estudiantes no estén desarrollando su potencial en cuanto al pensamiento crítico y en su lugar, emulen procesos de aprendizaje que nacen de un pensamiento superficial y egocéntrico porque tampoco han desarrollado los hábitos fundamentales para la investigación, lectura y escritura.

En su lugar, más del 80% del tiempo se sumergen en el teléfono celular o cualquier dispositivo que les permita navegar por las redes y el Internet; más para acceder a contenidos de entretenimiento que para el aprendizaje. Si la mente ocupa tanto tiempo y potencial en distracciones, es normal ver notas bajas a pesar de la gran inversión que puede tener un estudiante promedio en dispositivos electrónicos.

De acuerdo con la Fundación para el pensamiento crítico (2003) es vital desarrollar los procesos cognitivos dentro del entorno escolar. No todos los estudiantes actuales toman notas. El hábito egocéntrico ha cambiado la libreta y el bolígrafo por el celular, lo que limita el desarrollo de la cognición elemental pues impide memorizar conceptos, números y ortografía. “El pensamiento egocéntrico surge del triste hecho de que los humanos no solemos considerar los derechos y necesidades de los demás, ni solemos apreciar el punto de vista de otros o las limitaciones de nuestro punto de vista” (Paul y Elder, 2003).

En las clases, los maestros libramos batallas cotidianas para guiar a nuestros estudiantes hacia el éxito académico; de ahí que debamos reforzar el pensamiento crítico a través de actividades que lo promuevan con preguntas detonadoras, debates analíticos y retos intelectuales de aprendizaje. Más allá, nuestra finalidad será despegar a nuestros estudiantes de la computadora y regresar a los procesos básicos como abrir un libro; escribir un artículo y tomar apuntes.





*Profesora de PrepaTec Querétaro.