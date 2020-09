Cumpleaños de estimadas señoras

Un motivo especial para demostrar nuestro afecto y cariño siempre es la fecha de cumpleaños de cada persona, sobre todo en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir y que impiden celebraciones como hemos acostumbrado, se valoran más esas muestras de cariño y aprecio, las felicitaciones y mensajes que ahora tenemos oportunidad de enviar o recibir a través de diferentes medios.

Entre quienes en estos días celebraron su fecha especial, mencionamos a estimadas personas como la Dra. Xóchitl Meneses, quien radica en el vecino pueblo mágico de Tequisquiapan, donde tuvo oportunidad de disfrutar de una celebración entre familia, y quien hizo público su sentir “Mi vida ha dado una vuelta más al sol, y el amor que he vivido, que he tocado, que he respirado y que me ha rodeado es lo que significa toda mi vida. El amor es lo que da sentido a la existencia”, y a la vez expresó su agradecimiento a quienes le mostraron su amor y afecto en este cumpleaños.

Círculos Imanol y Brenda bautizaron a su hija

Por su parte Elvia Becerril, en la celebración de su fecha especial, tuvo a bien recibir un cúmulo de felicitaciones, además de algunos obsequios y arreglos florales que sus amistades le hicieron llegar, acompañados de muy buenos deseos y felicitaciones.

Lety Álvarez, también estuvo de plácemes celebrando su cumpleaños, rodeada de sus hijos quienes le hicieron pasar momentos felices, festejando la vida y la unión familiar, y recibiendo también toda clase de parabienes y felicitaciones por parte de familiares y amistades, deseándole un feliz cumpleaños.

Y Lucy Vera, quien además de los buenos deseos por parte de sus seres queridos, disfrutó de grato festejo en compañía de Gris Torres, Claudia Román y de Dalila Pérez, quienes no quisieron que pasara inadvertida su fecha especial, motivo por el que se organizaron para festejarla y compartir con ella por algunos momentos por este feliz motivo.