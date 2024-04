Danzoneros celebran su segundo aniversario

El grupo danzoneros "Las Garzas", celebró su segundo aniversario desde que se crearon, con una comida y una exhibición de danzón, en el Parque Las Garzas

Como parte del festejo, realizaron una exhibición de danzón, con el grupo del Centro de día del adulto mayor y el grupo del centro de la ciudad, Danzoneros de San Juan, quienes los acompañaron en el evento especial.

El maestro Zenon Isabel Mosco Frías, quien tiene 20 años de experiencia en el danzón, es quien dirige al grupo que creo por la necesidad de continuar con la actividad por la que siente mayor pasión.

"Está actividad no es de alto impacto y es para aquellas personas que tengan malestar, es para que no nos quedemos sentaditos en una silla esperando a ver qué pasa, La gente piensa que es de viejitos, pero no, cuando el danzón empezó en México, lo bailaban los jóvenes".

Nely Uscanga Ruíz, inició en este arte, por sus padres quienes la invitaron a participar, y ha sido tanta la pasión que siente al bailar, que se siente muy feliz de participar en el grupo.

"Es algo muy bonito, y aparte la convivencia y la unión que se hacen entre danzoneros es muy bonito. El aprender del adulto mayor es algo muy bueno, a veces pasan desapercibidos pero son de las que más aprendemos y de los que más disfrutamos. Estoy muy contenta y feliz de pertenecer a este grupo".

Danzoneros "Las Garzas" ensaya los lunes, miércoles y viernes, de 5 a 7 de la tarde, en el parque "Las Garzas" e invitan a todas las personas, a qué se unan y que disfruten de este arte, sin los prejuicios de que solo es un baile para los viejitos.