Eliane Soto, la rompe en las redes sociales

Elien Soto es todo un ejemplo de superación y no se detiene ante nada por lograr lo que se propone, su historia ha sido fuente de inspiración para personas que desean salir adelante y que a pesar de las circunstancias, si cien veces de caen, cien veces se levantan.

En entrevista para Diario de Querétaro, Eliane Soto converso como se logró imponer y el camino que ha recorrido para llegar al lugar donde hoy se encuentra.

“Hace 9 años, llegue a los Estados Unidos, proveniente de Cuba, con sueños y muchas ganas de salir adelante”, comenta.

Eliane, incursionó en el mundo de las redes sociales hace tres años, y siendo una persona que siempre trata de llevarse bien con los demás y que tengan una buena opinión de ella, chocó fuertemente en sus inicios al exponerse a gente que la han podido criticar duramente, siendo una de las cosas que más le pudieron afectar y que con el paso del tiempo ha aprendido a lidiar con ello.

Para la influencer no ha sido fácil pues en un inicio tuvo que pagar a fotógrafos, maquillistas, “hacía intercambios”, recuerda, actualmente todo lo realiza ella misma, ‘”estoy bien organizada, me levanto temprano, tengo mi agenda y tengo bien claro los posts que tengo que poner de mi negocio y cuántas historias debo publicar”.

Sus esfuerzos y disciplina la han posicionado como una influencer de renombre contando con 710 mil seguidores en Instagram actualmente y con 93.1k en TikTok, en ambas redes sociales, se muestra en sus diferentes facetas, “tiene un poco de esta madre que es capaz también de ser una madre moderna, una madre sexy, pero al mismo tiempo no pierde ese enfoque de estar todo el tiempo con su hija”, mencionó.

Además, comparte su contenido como modelo en colaboración con diferentes marcas y como CEO de su propia línea de ropa deportiva, la cual, lleva como nombre “Butterfly Wings”, siendo la historia de la mariposa una con la que se identifica totalmente, «y justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa» “en algún momento de mi vida, creí que ya no podía seguir adelante, que ya no tenía fuerzas y fue en el momento que realmente crecí y aprendí (…) Yo siento que he florecido y crecido al igual que la mariposa” detalló, demostrando ella misma con su arduo trabajo a lo largo de su carrera, que aunque tengamos momentos vulnerables, es justo el momento que uno debe aprovechar para coger fuerza y salir adelante.

Eliane, es una mujer emprendedora, capaz de luchar por sus cosas como madre soltera, capaz de desarrollar sus proyectos sin dejar de estar con su hija, “de querer llevarla a un parque, estar con ella, llevarla de vacaciones’” comentó; Actualmente radica en Miami, y en el mes de enero de este nuevo año 2023 inauguró la sede de su emprendimiento, línea de marca deportiva femenina que creó en conjunto con su hermana.

Desea transmitir y animar a todos sus seguidores a siempre levantarse con un sueño, “que cada semana se propongan las cosas que van a lograr, cada mes, cada año, y pues vayan cumpliendo así poco a poco cada meta, yo creo que esa ha sido la clave para el éxito, un pasito a la vez, pero con pasos firmes y pues creciendo cada día” concluye la influencer.

