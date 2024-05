Investiga Órgano Interno abuso de poder de directora del deporte

Abuso de poder y hostigamiento a deportista de alto rendimiento son algunos de los cargos en contra de la titular del deporte, Lizbeth Navarrete Mares, que investiga el Órgano Interno de Control que tiene por fin prever y sancionar posibles actos de corrupción, a cargo de Jorge Adrián Morales, con el expediente OIC/DI/335/2023.

De acuerdo a la carpeta de investigación, la madre y entrenadora del deportista señaló que esta se inició por hostigamiento y difamaciones en contra de ellos, ya que no tuvo respuesta de la directora de dar respuesta al problema, contrario a esto amenazó a personal del polideportivo con correrlos o moverlos de su área, con el argumento de que eran órdenes de su jefa directa, Iridia Salazar, directora de Indereq.

Deportes Presenta de manera oficial la Copa Tequisquiapan

“Se pidió cita con la directora del deporte para dar fin a este problema y conocer su objetivo, sin embargo no dio la cara y sus acciones continuaron. Fue entonces que me dirijo al área de Jefatura con Martin Herrera Balderas que de inicio pensé que sería excelente exponer el caso pero fue lo contrario ya que fue sarcástico, grosero, manejando. No mostró interés del tema, contestando también que qué me preocupa si mi hijo ya está entrenando en otro lugar”, expuso la afectada.

En Órgano Interno señaló que desde el mes mayo del 2023, a la fecha, Navarrete ha sido participe de diferentes malas acciones para justificar su puesto dentro del deporte, desacreditando al deportista, lo que ha puesto en entre dicho el apoyo que presentó el presidente Roberto Cabrera, quien desde septiembre de 2022 viene apoyando al deportista.

“Lo más delicado no termina con lo anterior, se alió con Irene Jesica Salazar Martínez, quien forma parte de las academias de Iridia Salazar, que evade el pago de servicios particulares de un tratamiento en salud y terapias alternativas que a la fecha no ha sido liquidada por 17 mil pesos 680 pesos”, explicó la entrenadora.

Se han presentado quejas a la presidencia de San Juan del Río con escritos firmados y sellados en donde se informa lo que está ocurriendo, de las alianzas de la funcionaria pública Lizbeth Navarrete quien diera estancia hostil en el área de entrenamiento al atleta, afectando su rendimiento deportivo, intimidando a él y a su preparadora física.

Afectando la imagen y reputación del deportista quien desde hace 6 años, han cosechado medallas para San Juan del Río. Mientras que su titular se casó en San Juan del Río y ha trabajado en proyectos privados a favor de las mujeres sanjuanenses desde hace 9 años en cuestión de salud preventiva.

“Existe el documento de la anterior administradora del multideportivo que confirma los valores y respeto que siempre mostró el atleta y la madre a la instalación y el personal”.

“Como titular debe reflejar profesionalismo no solo con un curriculum sino, con trabajo, objetivos y resultados de tus habilidades, no dividir al equipo de trabajo, hacer mas problemas y no soluciones, provocar inestabilidad del personal”, declaró la madre del deportista.

En espera de la resolución del caso, la madre del deportista hizo público esta información con el propósito de no intimidarse por nadie y fortalecer los valores y respeto sea quien sea.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No puede uno dejarse de autoridades que abucen de un puesto y confianza que se le genero para ejercerlo y dar resultados a su conveniencia", agregó.

Agradeciendo a Roberto Cabrera quien no ha dejado de mostrar apoyo al deportista, este multimedallista, quien con hechos ha mostrado resultados para San Juan Del Rio sin importar de las agresiones de las personas ante mencionadas, mostrando compromiso con su carrera.