Entregaron las preseas de la "Paloma de la Esperanza 2023"

En una ceremonia muy emotiva, se entregó la presea "Paloma de la esperanza", un reconocimiento a las personas con discapacidad de San Juan del Río, que han enfrentado la vida con amor y decisión.

En primer lugar, se entregó un reconocimiento póstumo a Jessica Daniela Sánchez Vera, que falleció este año, y quien lo recibió fue su mamá, quien además es la presidenta de la asociación civil "Rocío de los Ángeles" y que en medio de lágrimas hablo de su hija.

"La lucha ha sido muy dura. Para muchos papás es muy duro tener un hijo con discapacidad. Dani llegó y me cambio la vida por completo, pues fue una lucha constante y un caminar sola porque su padre nos abandonó. Dani nos demostró muchas veces que quería vivir y luchamos hasta el final, y queremos que esta historia sirva para que las mamás no se rindan, no estamos solas porque somos fuertes".

Después, el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, reconoció la labor que diariamente realiza el DIF Municipal, en torno a la discapacidad.

"Cada uno de los proyectos presentados por el DIF son un esfuerzo de dedicación, todo lo que han logrado ha sido con mucho trabajo. Las familias presentes son un ejemplo de defensa, pues sortean los obstáculos que se les presentan y les brindamos un aplauso por eso".

Después se entregaron las preseas, en la categoría infantil Lupita Nieto Hernández, en la categoría juvenil José Ramón Cedano y en la categoría adulto, María Dolores Paz Rico.

Para finalizar el evento, la presidenta del DIF municipal, Gina Sánchez, habló del gran esfuerzo que realizan las madres para sacar adelante a su familia.

"No debemos de bajar la guardia, aunque las circunstancias sean difíciles. Cómo papás no nos importa lo que tengamos que enfrentar, mientras nuestros hijos se queden con nosotros. Para mí la esperanza representa la fe, y la fe es la que te mantiene ahí".