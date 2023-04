Armonía e Inclusión presentó "No, tú no"

La asociación civil Armonía e Inclusión presentó en el Foro del Portal del Diezmo, la obra de teatro "No, tú no", que pretende concientizar al público sobre las personas con discapacidad.

La puesta en escena fue creada por Juan Manuel López, quien es maestro del taller de teatro de los jóvenes pertenecientes al organismo y la idea general busca visibilizar las situaciones a las que diariamente se enfrenta una persona con discapacidad, que en ocasiones son provocadas incluso por sus familiares.

“A las personas con discapacidad se les dice que pueden y que no pueden hacer. Queremos concientizar a las personas sobre la inclusión, que los jóvenes tengan la capacidad de poder hacer lo que quieran, como ser un músico. Ellos han pasado por muchos nos, por muchos conflictos en su vida, un no para entrar a la escuela, un no en su familia o un no en el amor”.

Algunos de los alumnos del taller que participaron en la obra de teatro, también son integrantes de la banda Rock DI, por lo que al final del tercer acto presentan la canción "Temporada de sol".

Bajo el lema "es mi discapacidad, la abrazo y ahora sé vivir con ella" los jóvenes recibieron el aplauso de los asistentes y agradecieron el espacio brindado para dar a conocer este proyecto tan importante para la sociedad.