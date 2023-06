Inauguran tienda Shein en Querétaro

Opiniones divididas se escucharon en la apertura de la tienda física de Shein la cual permanecerá en la ciudad hasta el 4 de junio y que contempla la segunda etapa del Tour Pop-Up Store de Shein, misma que ha causado revuelo en las ciudades donde se ha presentado: CDMX, Guadalajara, Monterrey, León y Cancún.

Cientos de personas se apostaron desde las 9:00 de la mañana en espera que la tienda abriera sus puertas en su primer día en Plaza Boulevares, con gran expectativa fueron arribando al lugar principalmente mujeres jóvenes, muchas de las cuales se dedican a vender el producto de la tienda más famosa en línea.

En punto de las 11:00 de la mañana personal de seguridad abrió las puertas dejando entrar a las primeras 20 personas de la ya larga fila, que para ese momento llegaba hasta el estacionamiento de la plaza y donde poco a poco se incrementaba.

Una vez adentro, el stock presentado es por demás limitado y con prendas que ya no se encuentran en línea al igual que los accesorios; con respecto a la línea de cosméticos Sheglam, estos solo están en exhibición ya qué su venta solo es por medio de la aplicación.

Los descuentos, se manejaban varios cupones, "si hay descuentos pero están mejor en línea, ya que por $1499, en la App te dan el 30% de descuento en la compra total y aquí son 100 pesos, entonces no conviene mucho", dice Magali Jiménez quien vive en la colonia Presidentes y a su decir fue un fiasco su espera para entrar.

Para otras personas como María del Carmen Ortiz, valió la pena conocer la marca, pues varias vecinas suyas y compañeras del trabajo venden productos Shein pero no se había animado a pedir, "si me gustó, hoy descanso y me vine con mi hija para comprarnos algo y conocer la marca, me gusto mucho sus productos de maquillaje y creo si me voy a animar", comentó.

Para quienes conocen la marca, saben que dentro de la variedad de artículos existen varias gamas dentro de Shein que van desde la media a la alta y en la tienda no existen esos modelos, por lo que la experiencia dejó mucho que desear con respecto a sus expectativas. "Si no conoces lo que venden en Shein, te queda una mala impresión, pues es de los stock de la calidad más baja y aunque esto pretende ser una activación, realmente no muestran los productos estrella que sin duda a muchas nos han vuelto fanáticas de la marca", explicó Lilia San Román.

Uno de los grandes aciertos es la contratación de jóvenes mexicanas como parte del Staff quienes además de ser admiradoras y grandes conocedoras de Shein tienen un trabajo bien remunerado, "Vengo de Guadalajara, desde que la tienda abrió allá, he andado en toda la gira, después de Querétaro nos vamos a Puebla y de verdad es maravilloso, ganó bien, conozco gente y me encanta conocer cada día más de la marca", mencionó María Fernanda.

