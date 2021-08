Isabel López se jubiló

Como parte de las celebraciones del “Día Institucional” del Colegio Centro Unión se entregaron reconocimiento a las personas que laboran en la institución y se despidió a las personas que se jubilaron como Isabel Ernestina López Navarro, quien laboró durante 33 años en la escuela como subdirectora de Secundaria y maestra de matemáticas.

“Tengo un agradecimiento por que Dios me permitió poder guiar y transmitir conocimientos a través de las materias, no me da tristeza el irme, porque nosotros tenemos que dar paso a las generaciones jóvenes, me siento satisfecha de la labor que realice en el colegio”.

Círculos Convivio de jubilación

Parte de la labor que constituyo Isabel, fueron las clases de educación sexual que se iniciaron en el Colegio y la realización de los festivales navideños. Cuando hace una reflexión sobre sus actividades ahora como jubilada comenta: “estoy pensando emprender algo para seguir contribuyendo a la sociedad, tal vez regularización en matemáticas, ya que las matemáticas deben de comprenderse para poder amarse y la mayoría de las personas piensan que las matemáticas son muy difíciles”.

Lo que más extrañará será su andar por los pasillos del Centro Unión: “el colegio es como mi casa, es la casa en donde creciste e hiciste muchas cosas, imagínate en 33 años, pudiste superar y afrontar retos ahí, te vas y te sientes como emprender un nuevo vuelo”.

En mensaje final agradeció a su familia sus hijas Isabel, Ana Cristina y Daniela y a su esposo el ingeniero Daniel Alemán por el amor incondicional: "Quiero agradecer a mi familia por el apoyo, al colegio y a los directores y maestros, porque siempre hubo apoyo y éramos equipo".