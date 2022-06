Karla Cortés, la reina que todo México conoció

Karla Viviana Cortés Ocampo es educadora de profesión y de vocación. Estudio en el Colegio Centro Unión y en 1996 fue reina de la Feria de San Juan del Río.

“Fui reina por designación. Nunca lo había imaginado. El presidente municipal me invito y decidí tomarlo como una experiencia, como un reto. Ahora lo recuerdo como un bello acontecimiento. Mi mamá estaba encantada, fue padrísimo, ella nunca se imaginó que su hija sería una representante del municipio”.

Lo que más recuerda fue la sesión de fotos que llevaron a cabo en el río de La Magdalena “fue una de las experiencias que más me gustó, en una lancha, en medio del río y con una paloma”.

Foto: Cortesía | Karla Cortés

Como parte de las actividades de promoción, acudió al programa televisivo Un nuevo día con César Costa y Rebecca de Alba, donde la señora Rosita Gutiérrez, quien pertenecía al patronato tuvo una idea “se sacó de la manga que hiciera unos chiles rellenos estilo San Juan en la emisión. Pero al momento de freírlos, empezó a brincar el aceite por todos lados ¡en televisión en vivo, en el programa de mayor audiencia!”.

También participó en la presentación del cartel taurino en la Plaza México, en donde tuvo la oportunidad de conocer a la cantante del grupo Pandora Isabel Lascurain y a su esposo José Manuel Álvarez.

“Lo que más me gusto de ser reina fue tener ese acercamiento con las tradiciones, con las fechas conmemorativas, con tantos lugares que forman nuestra ciudad. Todas pueden ser reinas, no creo que necesites tener una característica en especial, cuando tú tienes un sueño hay que luchar por él y alcanzarlo”.

Actualmente ella es la Regidora Síndica del Municipio de San Juan del Río, tiene 20 años casada con José Francisco Landeras Layseca, y tiene dos hijos, Bibiana de 15 años y Sebastián de 12.

Y sobre la posibilidad de que su hija sea reina, responde “sí me gustaría y a ella no le desagrada la idea. Lo ve como una posibilidad, si se da la oportunidad ella le dará la bienvenida, pero si no, no pasa nada. Ella sabe que yo fui reina y por lo mismo le emociona”.