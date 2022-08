María Soledad Ostos y su legado en San Juan

María Soledad Ostos era la dueña de “Atta, Libros, Arte y Café”, un espacio cultural ubicado en la Avenida Juárez, que no tuvo éxito por el hecho que las personas no leen.

“Yo hace como 15 años tuve una librería, el edificio específicamente se hizo para albergar una librería, pero desgraciadamente no leemos, entonces la quite. Después tuve un restaurante, pero no funcionó, y ahora hemos abierto una galería”.

Pese a no tener el éxito que esperaba, siempre ha creído que a San Juan del Río le hacen falta espacios dignos para la cultura, es por ello que accedió a la petición de la Familia Orozco a abrir el espacio como una galería de arte.

“Por el momento, solo se hizo un evento privado, pero podríamos pensar que la galería este abierta al público, porque nos hacen falta espacios culturales e incentivar a las personas para que se cultiven más, porque eso nos va a beneficiar muchísimo”.

Soledad tiene 75 años. Es originaria de la ciudad de México, pero tiene 35 años viviendo aquí. Toda su familia ha nacido en San Juan del Río y eso la compromete con la ciudad. Lo que más le gusta hacer en sus ratos libres es leer, de ahí el concepto de la librería que también fue cafetería.

“A mí me encanta leer, por eso me nació el gusto para hacer la librería, porque nos merecemos un lugar muy lindo para tener una librería, y gracias al apoyo de mi esposo el Ingeniero Eloy Solano, lo logramos”.

Después tuvo que cerrar porque no había ventas con los libros. Tiempo después puso un restaurante que también cerró y al final, después de 5 años, ha decidido volver a abrir, pero ahora como Galería de arte, donde presentó un cuadro.

Para ella, la lectura cultiva la mente. Su libro favorito es “A la sombra del ángel” de Kathryn S. Blair. Sus hijos Paloma y Raúl, y sus 4 nietos, también son asiduos lectores. Otra de sus aficiones es coleccionar timbres. Tiene una colección de timbres conmemorativos en México desde las olimpiadas del 68.

“Me encantaría que todo el mundo leyera, son las puertas que se te abren hacia otros lugares, si no puedes viajar, leyendo vas aprendiendo sobre otras culturas. Todos podemos acceder a la cultura a través de los libros”.