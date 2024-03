Me emociona impulsar a las mujeres: Bárbara de Regil

Motivar e impulsar a las mujeres es el objetivo de Bárbara de Regil con las Megaclases que realiza, por lo que le encanta que haya muy buena respuesta en cada una de las que realiza, especialmente en nuestra entidad, a la cual le tiene un cariño muy especial, además de que le da mucha satisfacción poder ayudar a las mujeres a través del ejercicio y de la platica final que tiene con ellas cada vez que termina uno de estos eventos.

“Estoy muy contenta de estar aquí, aparte yo soy una mujer que traigo al cien por ciento desarrollada esa parte, entonces me emociona ver tanto rosa y siempre impulsarlas a que se esfuercen a hacer ejercicio, a hacer algo por ti y al final mi platica también es como el tema del amor propio”.

Reiteró que no sabe que es lo que la motiva a hacer este tipo de actividades, pues recordó que ella está acostumbrada a despertarse, hacer ejercicio y luego realizar sus actividades cotidianas, aunque reconoció que con este tipo de acciones ha ayudado a muchas chicas a salir adelante, además de que le gusta escuchar y tratar de entender a las mujeres que se acercan con ellas.

Foto: Miguel Cruz / Diario de Querétaro

“No sé qué es lo que me mueve, pero me acuerdo que desde que empecé con todo esto es como algo que traigo en mí, es como una misión que traigo en mi vida, he ayudado a muchas niñas y eso me hace muy feliz pero no lo hago por una razón en específico, lo hago porque me despierto, hago ejercicio, hago mis cosas y estoy con este lado de también escuchar, tratar de entender y la verdad es que no sé por qué lo hago, solo sé que lo hago. Lo que me mueve a mí es querer estar bien, querer estar sana, querer tener movilidad en mi vida cuando este grande, moverme, pararme, no necesitar ayuda, además de estar sana, es lo que te hace sentirte más bonita”.

Foto: Miguel Cruz / Diario de Querétaro

Bárbara de Regil reiteró que lo que más le gusta es poder mover a tanta gente para que hagan ejercicio y sobre todo, cambiar la energía de las personas, al tiempo que destacó que le encanta estar en Querétaro, un estado en el que además se casó, por lo que le tiene un cariño especial, además de que le gusta el clima a pesar de que en ocasiones se sienta mucho calor.

Foto: Miguel Cruz / Diario de Querétaro

“Que padre que estén todas juntas en esto, haciendo ejercicio, eso me encanta, mover gente para que haga ejercicio, eso me prende el alma porque estamos todos con una muy buena energía. Me encanta Querétaro, amo Querétaro tanto que me case aquí, yo amo Querétaro muchísimo, me encanta el clima, aunque a veces haga muchísimo calor, me gusta el clima, me gusta mucho todo”.