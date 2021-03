Mes de la Mujer: Xóchitl Menneses, en el mundo de la medicina

Xóchitl Liliana Meneses Sánchez, esposa, madre de 2 hijos Ángel y Joshua, es una destacada mujer profesionista radicada en el vecino Pueblo Mágico de Tequisquiapan, quien se dice ser profesionista y apasionada por conocer de la vida y nuestra existencia, motivo que la ha llevado a diplomarse en diferentes áreas como: Colposcopia y enfermedades del tracto genital inferior femenino, Inmunoterapia oncológica, Medicina Paliativa y manejo integral del dolor, y PsicoNeuroEndócrinolnmunología; se ha especializado en Logoterapia y Análisis Existencial, y cuenta con una Maestría en Bioética.

Su desarrollo profesional ha sido muy enriquecedor, nos platica, en el sentido de que, “tras conocer a mis pacientes no sólo como enfermos sino también como personas con toda una historia de vida, me he inspirado y motivado a continuar estudiando para poder tener más recursos que ofrecerles”, sus pacientes, por su parte, comenta, le han aportado mucho a su vida personal y profesional.

La profunda admiración hacia su padre, médico de profesión, la motivó a elegir ésta carrera profesional, quien con su ejemplo de estudio constante, amor, dedicación y entrega hacia sus pacientes, “sembró en mí la semilla del servicio y la compasión en el sentido real y profundo de esta palabra. De allí, por el ejemplo, de ternura y amor de mi madre, al cuidar de nosotras cuando enfermábamos y también de cómo ella cuidaba de los pacientes de mi papá. Creo que estos han sido grandes valores que me atrajeron desde niña y son los cimientos de la mujer profesional que ahora soy” –comenta- y destaca también que el poder servir a las personas que están atravesando por el sufrimiento de una enfermedad difícil, a encontrar una motivación o un para qué continuar aprendiendo de esta vida, da un propósito a su vida que la llena de sentido.

Interesante su opinión sobre la mujer actual y sus restos, sobre la que nos dice la Dra. Xóchitl “creo que por fin estamos siendo vistas como seres humanos y no como pertenencias, esto gracias a la valentía de muchas mujeres que se han atrevido a hablar y que han hecho valer el lugar que ocupamos en el mundo. Las mujeres de hoy estamos queriendo recuperar el lugar que nos corresponde y creo que uno de nuestros grandes retos es tener muy claro qué lugar es, ya que podemos caer en graves confusiones que podrían llevar al caos de nuestra sociedad e incluso de nosotras mismas. No es tarea fácil”.

Actualmente, en el área clínica, Xóchitl Meneses se dedica a ejercer la medicina en cada una de sus formaciones, además, a la docencia. Tiene una clínica de colposcopia para la prevención y atención oportuna del cáncer ginecológico, infecciones por virus de papiloma humano tanto en mujeres como hombres. Además de un Equipo de Soporte en Cuidados Paliativos (Nousmedik-IMCUPAL), trabajando diferentes disciplinas del área de la salud y las humanidades, de manera transdisciplinaria para poder atender de manera holística al paciente con enfermedad crónica avanzada o incurable y al mismo tiempo a sus familias.

En el área docente, fundaron el Instituto de Educación Superior y Posgrado llamado “Instituto Mexicano de Cuidados Paliativos y Logoterapia IMCUOAL creesiendo juntos”, con respaldos académicos de la Asociación Panamericana de Cuidados Paliativos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el cual se integra con un equipo de profesores de diferentes disciplinas de la salud y las humanidades en donde forman a más profesionales en Cuidados Paliativos, Logoterapia y Arte terapia, entre otras.

También profesionalizan a Cuidadores en paliativos, un oficio, que, menciona, muchas personas hacen por experiencia pero que les falta la parte académica y que en dicho Instituto logran diplomarse contando con las instituciones que le respaldan además de la Secretaria de Salud del estado de Querétaro; además de capacitar a voluntarios compasionados llevado a cabo en México con el nombre de “Compasiónate México”, espacios en los que cita: nos gusta mucho participar en estos espacios de comunicación para brindar conocimiento a la sociedad sobre temas de salud y su humanización mediante los cuidados paliativos, la logoterapia (sentido de la vida) y e arte como recurso terapéutico, concluye.