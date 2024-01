Mozzarepas, producto colombiano que ha gustado entre los sanjuanenses

Originario de Medellín, Colombia, Daniel Restrepo Sierra, ha ofrecido durante 15 días, un producto nuevo entre los sanjuanenses y que lleva por nombre “Las mozzarepas”. Un exquisito platillo que consiste en una gordita de masa de maíz y queso mozarella, que es bañada con lechera.

“En Colombia, en cada esquina se encuentra este platillo. Nos ha ido súper bien, a la gente le ha gustado mucho el producto que estamos ofreciendo. Es algo totalmente diferente de lo que la gente está acostumbrada a comer acá y me dicen que está muy rico, que nunca han probado nada igual, entonces estamos muy animados por eso porque hemos visto que a las personas les gusta”.

La receta de las mozzarepas es una receta familiar que Daniel heredó de su abuela Teresa Yepez y que es un platillo típico de donde es originario. Para prepararlas, a Daniel a veces le cuesta conseguir el queso mozzarella porque en México no se consume tanto como en Colombia, pero decidió hacer un esfuerzo porque quiere que sepan exactamente igual a las de su país.

“A veces nos piden que le pongamos cosas de la región como chorizo, jamón o picante. Para mí, no me combina mucho, pero estoy consciente de que estoy en otro país y que hay que adaptar el platillo. Hemos cumplido 15 días en San Juan y ha sido buena la aceptación. Les llama la atención que es de otro país y mi acento, y que ven que un colombiano las vende. Me gusta contarle a la gente que es un producto de Medellín que realmente es algo que consumimos allá”.

Gordita de masa de maíz y queso mozarella, bañada con lechera. Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río

La combinación del platillo mezcla lo salado con dulce, y resulta algo diferente al paladar, pero de gran sabor. El precio de una mozzarepa es de 30 pesos, y en Colombia las comen en la tarde y en la noche, como un gusto después de la comida. Para Daniel la gente de la ciudad es amable y lo ha tratado bien.

“Se me dio venir acá porque soy muy aventurero. Ya había venido a San Juan y me había gustado mucho y decidí venir a venderlas y quedarme aquí. Me gusta la ciudad, es algo tranquilo, pero tiene comercio y hay muchas cosas que hacer acá. Destaco la cultura que tienen las personas, como en la cultura vial, son muy prudentes”.

PRESENCIA DE COLOMBIA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

El lugar está ubicado en el Jardín de los Fundadores, junto a otros puestos de comida que se han establecido desde hace tiempo, destaca la bandera colombiana. Es inevitable que la gente se pare a preguntar qué es lo que venden.

“Me he sentido muy bien como colombiano aquí, nunca faltan los comentarios por situaciones que se presentan por otros colombianos que vienen a hacer cosas de las que no nos sentimos orgullosos, pero no me incomoda. Uno puede hablar con las personas y demostrar lo que uno es también. Con los vendedores, al principio falto un poco de colaboración, pero siempre les damos a conocer el producto a la gente y buscamos tener armonía en donde vendemos”.

Daniel tiene el deseo de estar permanente aquí, pero tiene que arreglar su situación migratoria. Su deseo es dedicarle mucho más tiempo al negocio. Algo a su favor, fue la ayuda de su amigo Ulises Hassam, quien lo invitó a la ciudad y quien lo ha ayudado desde el principio.

“Entrar al país como colombianos no es fácil, me hicieron muchas preguntas. Ulises es mi amigo y lo conocí allá en un viaje que hizo y hemos conservado la amistad, y hace unos años vine a verlo y desde ese entonces somos muy unidos. Me gustaría decirle a la gente que se animen a probar algo nuevo. Este es un pedacito de Colombia, y si son amantes del queso les va a encantar”.

Puedes seguir la actividad de Daniel Restrepo y su producto, en la cuenta de Instagram denominada “Las Mozzarepas”.