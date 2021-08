Noé Trejo, 17 años dedicándose a la pintura

Noé Trejo, es Licenciado en Artes Visuales con línea terminal en Artes Pláticas y lleva pintando cuadros desde que tenía 13 años. Si bien nació en la Ciudad de Querétaro, toda su vida ha estado en San Juan del Río.

Noé inicio a pintar a los 13 años, siempre fue su pasión. El arte que realiza está marcado por tres momentos importantes: el primero era copiar perfectamente las imágenes, un realismo sin técnica. El segundo una gama muy monocromática: los cuadros eran muy oscuros. Dejó de pintar dos años y se dedicó a la restauración y a partir de ahí, empezó a retomar el tercer momento con toda una paleta de colores.

Círculos Trotamundos pisa tierras sanjuanenses

“La tercera etapa es la integración de muchos colores, no exactamente los colores reales en torno a cómo lucen las personas, a veces puedo pintar un rostro con tonos amarillos, verdes, azules y violetas y eso ya es mucha gama de color para mí”.

En 2004 fue becado por CONACULTA, y empezó en los concursos de Bienales. Ha sido ganador de la beca de Jóvenes Creadores por parte del FONCA y en varias ocasiones pudo mostrar su arte en lugares como la Galería Libertad de la Ciudad de Querétaro: “Para realizar mis cuadros uso solamente acrílicos, el óleo no me gusta porque tarda mucho en secar y no tiene los mismos resultados”.

Una parte importante de su trabajo es a través de la restauración de capillas e iglesias y la reproducción del diseño original: “sacamos calas para ver que colores, diseños y dibujos que tenían originalmente, para repintarlo”.

Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río

Algunos de los lugares donde ha trabajado es en las capillas familiares otomíes de Tolimán, algunas fachadas de las misiones franciscanas más importantes de la Sierra Gorda de Querétaro como: Tancoyol, Tilaco y Landa de Matamoros, el Museo de la Máscara en San Luis Potosí y el Teatro Juárez en Guanajuato.

Este año fue seleccionado para la Octava Bienal Internacional de Arte Visual Universitario con su cuadro Knockout: “Todo mundo me dice viejo y decidí adoptarlo como mi apellido, como mi nombre artístico: Viejo Trejo y así me pueden encontrar en Faceboook e Instagram”.