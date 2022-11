Patty Meza, en contra del bullying a las mujeres gamers

La famosa creadora de contenido, actriz de doblaje, cosplay, streamer y conductora en EXA TV Patty Meza, platicó sobre su incursión en las redes sociales para Diario de Querétaro.

“Primero inicié jugando videojuegos con mi hermano en su Xbox, él se divertía y en una ocasión me surgió que subiera gameplays en YouTube, y así lo hice con la capturadora que me compró, aunque no me fue muy bien; después un amigo me aconsejó que realizara stream en Twitch y al mismo tiempo decidí estudiar doblaje y actuación en la Ciudad de México, hace cuatro o cinco años aproximadamente, afortunadamente me va muy bien”.

“Nunca fui pro player, pero amo todo lo relacionado al mundo gamer, me gustaba ver a el Rubius, Huevatv, Vegetta777, porque ellos tenían consolas y juegos a los que no tenía acceso, entonces era un plus pensar no los puedo jugar, pero puedo ver a alguien que los juega”, agregó.

Círculos Sophie González , triunfa en el mundo del automovilismo

Según un estudio el 46% de la población son mujeres gamers, sin embargo, existe el bullying hacia ellas, al respecto Pstty Meza opinó “desde el momento en el que ingresas en el ambiente gamer desvalorizan tu evolución, puedes ser caster e inmediatamente surgen los comentarios ‘cómo puede saber tanto de videojuegos seguro tiene palancas’, y si decides ser gamer profesional, peor, si cometes un error, ‘es porque es mujer’, o si tienes más viewers es porque eres mujer”.

“Tuve una mala experiencia en un torneo, en donde el único equipo que estaba integrado de mujeres gamers era del cual formaba parte, teniendo como capitán a mi amigo, y desde el principio pronosticaron que íbamos a perder, mi ilusión por ser parte de otro evento se desvaneció”, añadió.

De la forma en que trabaja estos comentarios negativos, la creativa declaró “me manejo mucho desde el humor con mi comunidad, realizamos chistes de mis jugadas y me ayuda que mi creación de contenido sea de entretenimiento”. “Es necesario recordar que es solo un juego”.

Foto: Cortesía | Patty Meza

Del consejo que les podría dar a quienes se encuentran iniciando, la joven mencionó “no dejen de estudiar y al mismo tiempo pueden hacer creación de contenido, por ejemplo, en este momento gracias a que monetizo, me encuentro estudiando inglés y posteriormente ingresaré a un curso de francés, es importante prepararse, porque las redes sociales son inciertas”.

Al preguntarle si tuviera que decidir una de sus facetas, Patty Meza manifestó “elegiría ser streamer, porque es lo que más disfruto, me gusta mucho la interacción directa con la gente y en esta plataforma tienes una retroalimentación inmediata, cuando era pequeña me gustaba ver a Adal Ramones, siempre había querido mi propio programa de radio o televisión, entonces para mi stream es un sueño cumplido, tener mi propio programa, contenido y audiencia”.

Círculos Brenvita presenta lo nuevo de Fit-a-thón

De las personas que admira en el mundo gamer, nombró a Ari Gameplays. “Ella rompe con los estereotipos, es buena jugando videojuegos y es muy femenina, aunque ha tenido que lidiar con muchas cosas, se mantiene firme, nunca ha dejado la creación de contenido”; de los hombres mencionó a El Mariana. “Él va mucho con los ideales que tengo de ser tú mismo y me gustan sus streams”.

Para terminar, Patty Meza expuso “para mí las colaboraciones tienen que ser orgánicas y con las personas que simpatices; existen personas que cometen el error de pedir una colaboración con el streamer más exitoso, pero no funciona, porque se observa la incomodidad, la tensión entre los dos, entonces prefiero realizar una colaboración con uno de mis amigos, para que se vea natural”.

Redes sociales:

https://www.instagram.com/pattymezam/