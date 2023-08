Peinados de moda entre los jóvenes

Comienza el regreso a clases en todo el país, y en San Juan del Río, los padres de familia se preparan para llevar a sus hijos a la escuela, y algo muy importante a tomar en cuenta, es que el peinado del alumno sea acorde a los reglamentos de cada institución educativa.

“Para primaria se acostumbra el corte clásico de casquete corto, aunque los niños quieren algo más moderno, los maestros no los dejan, y los papás tampoco. En secundaria y preparatoria, llevan un corte más moderno, pero que no este largo. Se sigue respetando el corte clásico” comenta el estilista de “Ego salón”, José Luis Camacho.

Local Regresa el uso del cubrebocas a la UAQ

En el caso de las niñas, muchas lo quieren usar lacio o moldeado, ya no usan el pelo recogido, lo quieren más suelto y más natural, o llevar “peinados despeinados”, en donde su cabello no vaya tan estirado.

“Vienen con la idea de que los papás ya les dieron permiso, pero cuando llegan, sus papás me señalan a escondidas que no. Les damos gusto a los papás de acuerdo a lo que piden en la escuela, y tratamos de convencer al niño para que se vaya a gusto. Pero a veces el cabello que tienen, no da para el peinado que quieren, y se les hace algo similar”.

Solo en las vacaciones, los papás permiten que lleven algo más moderno, dando rienda suelta a las peticiones de sus hijos, como el peinado del famoso cantante Peso Pluma, que consiste en un mullet lacio con los laterales desvanecidos y el flequillo despuntado, que fue de lo más pedido entre los niños.

Imitando a sus cantantes favoritos. Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río

Otro peinado popular fue el impuesto por Cristiano Ronaldo, que bautizo con su propio nombre, y que consiste en llevarlo corto de abajo, largo de arriba, peinado en diagonal hacia atrás y con la línea definida con navaja, o las famosas grecas, líneas y figuras, que también hizo famoso el futbolista y que siguen de moda.

“Muchas veces lo quieren lacio de arriba con volumen, tipo Jonhy Bravo. Ahora los hombres se cuidan casi igual que la mujer, y algunas veces son más vanidosos”.

En el caso de las mujeres, lo popular de esta temporada fue la película Barbie, por lo que el color predominante fue el rosa. En el caso de los cortes, las niñas buscan algo más natural, resaltando los chinos naturales y ningún peinado con el cabello apretado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Querían hacerse las mechas rosas, pero como es proceso de coloración y mucho químico, no se recomienda para las niñas pequeñas, por lo que optamos por cera o spray de color, que a la primera lavada se despinta. En los niños pedían el rojo, el azul o verde. En algunas ocasiones, cuando se los decoloran, regresan a que se los pinte a su tono natural, porque en la escuela las regresan. Uno se adapta al cabello del niño y los niños se resignan por el regreso a clases”.