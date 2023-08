A romper el cochinito, listas de útiles 45% más caras

Los artículos escolares en esta ocasión cuestan un 45% más con relación al año pasado y esto fue porque según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estos materiales tuvieron un incremento del 30%, factor que de acuerdo con los padres de familia estará pegando a sus bolsillos al momento de surtir las peticiones y los papeleros solo le ganarán el 15%.

Rogelio Mendoza Dueñas, padre de familia de dos niñas mencionó que en esta ocasión no le dio tiempo de ahorrar dinero para surtir estas listas en donde está pagando entre 650 y 700 pesos, tomando en cuenta colores, libretas, papel para forrar, lápices, lapiceros y otros artículos.

Al entrevistarlo en una de las papelerías del centro de San Juan del Río, mencionó que ha ido a por lo menos a tres negocios, en los que, al comparar los precios, se dio cuenta que están muy elevados, sobre todo en las crayolas, libretas de doble espiral y los colores que traen más de 18 piezas.

“La más grande de mis hijas va a entrar a sexto y cada vez son más cosas, ahora hasta el paquete de marca textos piden, y la otra pasó a tercero, lo que yo hago es guardar las listas y el costo de los años anteriores y ahorita si veo mucho más caro, no nos alcanza en la familia, primero una luego la otra. Trabajamos en fábrica no ganamos mucho, pero se debe comprar”.

Comentó que, este gasto es sin tomar en cuenta que, necesita comprar por lo menos tres blusas blancas para el uniforme y cada una anda en 150 pesos, tenis, zapatos y desde luego los artículos de higiene.

Las papelerías esperan repunte. Foto: Cesar Ortiz| El Sol de San Juan del Río

ESCUELAS PARTICULARES

En contraste con las escuelas particulares, los padres de familia podrían estar gastando más de $1200, y esto por las especificaciones que llevan las libretas, por ejemplo ser cocidas y reforzadas, que contengan doble anillo en el espiral, lo costoso de los colores y marcadores, pero además las marcas que manejan para los lápices.

Así lo externó la señora Gloria Rosales, quien comentó que por el momento ha gastado más de 850 pesos entre algunos de los útiles escolares, pero que todavía le falta la mica y el papel ilustración o América para forrar las libretas y etiquetarlas.

"Está bien que yo decidí mandar a mi hijo a una escuela particular, pero en esta ocasión se me está saliendo de las manos poder comprar todo de un solo jalón, les queremos pedir a los maestros que sean un poco más conscientes con lo que están pidiendo. En esta temporada no hay dinero que alcance", añadió.