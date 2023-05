Caen ventas en tianguis Benito Juárez

Comerciantes del tianguis Benito Juárez, que se coloca los días sábados, argumentaron estar pasando por una complicada situación financiera, aunado a que no logran recuperarse de la recesión económica posterior a la pandemia del Covid-19, razón por la que dicen sentirse preocupados.

Mencionaron que esperaban que para el segundo trimestre del año se pudieran recuperar de la entrada del 2023, que es el periodo que más gasta las familias sanjuanenses, sin embargo, todavía no consiguen hacerlo, refirió Margarita Peña, vendedora de ropa nueva.

Declaró que algunos de sus compañeros también ya tomaron la iniciativa de cambiar de giro y optar por otros artículos de moda como lo son los termos mágicos, papelería, maquillaje y artículos que se manejan para regalos como las bolsas, lámparas y artículos para los celulares.

“La gente está muy gastada, hay unos que de plano quieren que les regalemos las cosas, y pues eso no podemos. Por ejemplo, mi ropa me la surte de Celaya y Puebla, ahorita tengo un mes que no les encargo a los proveedores por no tener dinero para surtirme, a veces solo sale una o dos piezas y eso que manejamos los mismos precios desde hace más de dos años”.

Manifestó que en ocasiones se ha ido en cifras de cero a su casa, y termina poniendo dinero para poder pagar el piso de cada ocho días, a los inspectores de la Secretaría de Finanzas, factor que la tiene desanimada, aunque dice que sabe que el negocio es así de inestable.

Margarita y su vecino tianguista de herramienta para el hogar, expresaron que, a los únicos a los que les va bien, es a los que venden comida, principalmente a los que se dedican al giro de chicharrones de res, carnitas, barbacoa, montalayo, consomé y tacos de cecina.

“La comida en un mercado no puede faltar, entonces vemos que a ellos le va mejor, la gente quiere comer y gracia a Dios todos terminan, si no, esto sería peor. Luego platicamos con los de verduras y dices que hay días que de plano no les rinden y se llevan mucha mercancía”, resaltaron.

Hay otros comerciantes que puntualizaron que, están esperando a repuntar para las graduaciones escolares, que es cuando la gente busca ropa, zapatos y materiales de papelerías.