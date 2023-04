Los jugos de naranja en avenida Juárez

La venta de los tradicionales jugos de naranja en el centro del municipio de San Juan del Río persiste con el paso de las generaciones, pues desde hace más de 65 años, un pequeño negocio que comenzó se ha mantenido a lo largo de varias décadas.

Se trata del negocio de la señora Olga, como mejor la conocen y quien se ubica en la avenida Benito Juárez esquina con la calle Hermenegildo Galeana, en donde desde temprana hora ofrece a los transeúntes jugos de naranja que pueden ir adicionados con huevo de codorniz o bien, vitamina, como lo prefiera el cliente.

Al respecto, ella compartió que este negocio lo inició su abuelita, QEPD, Emilia Paz Osornio y posteriormente continuaron en la actividad, sus tíos, así como varios de sus primos, pero ella, es quien se ha mantenido en constancia con la venta de los jugos de naranja en el mismo lugar, en donde refirió que se ubicada hace muchos años, la central camionera, por eso es que surgió este punto de venta.

“Ya tienen más de 65 años aquí, en este mismo lugar, es Galeana con avenida Juárez, desde que aquí era la central camionera, mi abuelita comenzó, Emilia Paz Osornio, mi abuelito le ayudaba, luego mis tíos, luego ellos ya no vinieron y ya cuando no vinieron, ya me toco a mi como nieta, si han venido varios, pero me ha tocado más a mí”, dijo.

Como todos los días, desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde, dijo que sigue siendo una de las bebidas más solicitadas por los transeúntes en el centro de la ciudad, ya que quienes conocen del negocio, acuden diariamente a disfrutar y deleitarse de la bebida que se vende en este lugar.

Además de estas bebidas, aseguró que cuando comenzó el negocio se vendían dulces también, sin embargo, con el paso del tiempo, solo se decidió la venta de los jugos con vitaminas o huevos de codorniz si el cliente lo prefiere, sino solo al natural.

“Antes vendían dulces, como era la central aquí, todo eso pero luego ya se fueron quitando las cosas y solo jugos de naranja, e intento meter jugos de zanahoria pero como se ocupa de luz eléctrica, se dejó mejor el puro jugo de naranja”.

La comerciante mencionó que el costo del litro del jugo oscila en 50 pesos, pues actualmente el kilogramo de naranja está en 17 pesos aproximadamente, es por ello, que conforme su precio, se establece asimismo su costo.