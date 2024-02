Raúl Cárdenas: un ejemplo de entrega en la educación

El profesor Raúl Cárdenas Morales asistió como invitado especial, el pasado 29 de enero, a la celebración del natalicio del político mexicano Justo Sierra Méndez, en las instalaciones de la escuela que lleva el mismo nombre que el personaje histórico, ubicada en el Barrio de San Juan, en Tequisquiapan.

Fue director de la primaria de 1960 a 1963, cuando la escuela estaba ubicada en la calle de Tepozán, en un espacio que solo tenía un cuarto y un patio, lugar donde se daban las clases. Era un lugar desolado, donde se daban las clases, era un baldío, que solo tenía una estructura para dar clases y una cancha de basquetbol.

“Yo llegué a la cabecera municipal proveniente de la comunidad de La Trinidad. Estaba casado y con un hijo, por eso tuve la necesidad de venir a vivir a la cabecera. El supervisor me dijo -te voy a dar tu cambio al Barrio de San Juan, rentas una casa en Tequisquiapan, para que tus hijos se vayan a la primaria Rafael Zamorano, y tú te me vas caminando al Barrio de San Juan-”.

En ese entonces, para cruzar el río, las personas tenían que pasar saltando entre las piedras, solo así se llegaba al Barrio de San Juan. En la pequeña escuela, había solo 35 alumnos y 2 maestros, María de Jesús Vega Martínez, que atendía primero y segundo grado, y el maestro Cárdenas, que atendía tercero y cuarto grado. Los dos en el mismo salón.

“Me tocó la suerte de fundar la escuela y hacer las gestiones ante el gobierno para construir las tres primeras aulas. El gobierno del estado me entregó 20 mil 222 pesos para construirlas. Esto representó la mejoría para la comunidad, porque antes la escuela no tenía un local propio, y era muy incómodo dar clases, pues había unos pupitres muy viejos”.

Con su sobrina, la maestra Lupita Velázquez Cárdenas /Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río

Ahora que asistió al evento, se sintió emocionado y feliz de ver todo cambiado, y lo que más le sorprendió fue ver tantas aulas. Para él representa el resultado de plantar una semilla en la educación, la cual también se ve reflejada en su familia, pues de 6 hijos que tuvo, 5 son maestros.

“Muchas veces me encuentro a mis alumnos en Tequisquiapan y me saludan con cariño, me dicen –maestro, fuimos a terminar la primaria a la nueva escuela gracias a usted-, pero yo no hice nada más que una gestión, pero me siento satisfecho de haber cumplido con mi deber ante la sociedad. Me da alegría saber que la marcha y el progreso de la educación, no quedó ahí, siguió adelante, creciendo hasta ver esto que es muy bonito”.