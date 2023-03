Minas de ópalo recibirá turismo en Semana Santa

Una de las opciones para realizar en estas vacaciones de Semana Santa, son los recorridos por las minas de ópalo ubicadas en la comunidad de La Trinidad, Tequisquiapan, lugar en donde se prepararon distintas actividades para estos días y para que los turistas puedan disfrutar.

Lo anterior lo dio a conocer el director operativo de la mina El Redentor, Fernando Montes Ugalde, quien explicó que para estos días de descanso, se realizarán recorridos al lugar en donde aún se practica la minería y en donde los visitantes pueden buscar sus propias piedras preciosas.

Local Mina de ópalo recibió galardón este año

Los recorridos se tendrán cada hora, para ello, afirmó que se ha dispuesto de siete vehículos cuatro por cuatro con capacidad para ocho y doce personas, ya que la idea es que los visitantes vayan en grupos o familias, pues siempre acuden acompañados para disfrutar de la belleza natural que este lugar del Pueblo Mágico ofrece.

“Para las vacaciones de Semana Santa pues más o menos se especula que salgamos cada hora para no saturar tanto el destino como la actividad, es decir, el horario de atención es de 10 de la mañana a cinco de la tarde, entonces tratar de salir a las diez, a las once, para que sean horarios específicos y para no saturar tanto el lugar, obviamente ya tenemos la logística para tener los vehículos disponibles”.

Mencionó que los recorridos se realizan con guías y una extensa explicación que detalla la formación de los yacimientos, así como la actual extracción del ópalo, ya que son minas a cielo abierto en donde los asistentes pueden observar el trabajo que realizan los mineros en este lugar, el cual se desarrolla de manera rústica.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por ello, se espera atender a un importante número de visitantes en La Trinidad en estos próximos días, dado que el lugar se ha caracterizado a nivel nacional e internacional por los recorridos guiados en este lugar en donde se puede disfrutar de la naturaleza y su belleza.