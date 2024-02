Víctor Rojas festejó su cumpleaños en familia

El doctor Víctor Rojas fue sorprendido gratamente por su familia al festejar su cumpleaños con una bella fiesta en el salón del hotel San Juan Park, a la que asistieron también sus mejores amigos.

La fiesta fue organizada por su esposa Martha Pacheco Jaime y sus hijos Víctor Arturo y Francisco Darío, quienes recibieron a los invitados que se dieron cita para felicitar a uno de los personajes más emblemáticos de la ciudad.

"Muchas gracias a todos por su presencia. Para nosotros es un gusto y un placer que Víctor esté en plenitud de salud, que tenga una vida sana, que esté disfrutando a su familia, a sus amigos y a su trabajo. Como familia estamos orgullosos de la labor que día a día ha desempeñado como médico, y de la cantidad de bendiciones que recibe cuando va en la calle por la ayuda que ha brindado" fueron las palabras de su esposa Martha Pacheco.

A la fiesta también asistieron las hermanas del doctor Rojas, Margarita, Sara, Isaura e Inés y su hermano Marco Antonio, quienes lo llenaron de felicitaciones y abrazos.

El cumpleañero se sintió dichoso de estar acompañado de sus hermanos, sus primos y de muy buenos amigos que han estado con él, a lo largo de los años.

"La vida no podría llamarse vida si no se tiene hermandad, amistad y amor entre nosotros. Estoy más que agradecido por contar con ustedes aquí, porque todos ustedes son mi familia, y hago una plegaria por los que ya no están con nosotros, porque quisiéramos abrazarlos y decirles que los queremos" expresó conmovido.