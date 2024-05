Alumnos de la Casa de la Cultura exponen sus trabajos

Los alumnos de los talleres de dibujo y pintura infantil de la Casa de la Cultura, presentaron una exposición colectiva en el recinto ubicado en la Avenida Juárez, que lleva por nombre "A través de mis ojos".

En la muestra, se dieron a conocer más de 110 obras que 29 niños han realizado en los talleres de la mano de su maestra Ariana González Reséndiz, en las técnicas de lápiz grafito, gis pastel y pintura acrílica.

Exposiciones Inauguran exposición "Women POPwer" en el Museo de la Santa Vera Cruz

"Estoy muy orgullosa de todos mis alumnos y alumnas, soy testigo de la creatividad y el desempeño que le ponen a sus trabajos. Quiero agradecer a papás y mamás, sin ustedes esto no sería posible, es muy grato ver ese apoyo. Cuando entro en el aula y los veo trabajando me remontó a mi niñez, cuando dibujaba todo el tiempo, y me veo reflejada en ellos" fueron las palabras de la maestra.

Como parte de la exposición, se colocó una instalación de papel pellón, donde los asistentes a la exposición podían plasmar lo que quisieran con pinceles y pintura que se colocaron en distintos lugares, a manera de hacer a los invitados partícipes del ejercicio del arte.

En la inauguración estuvieron presentes como representante de la dirección de cultura, Felipe Cabello y el director de la Casa de la Cultura, Enrique Moreno, además de los padres de familia, de los niños participantes y los alumnos del recinto cultural.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo