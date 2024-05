Arranca el Festival de Cannes con la crema y nata del cine reunida

CANNES. El festival de Cannes, el magno evento mundial del cine, inicia hoy aspirando a repetir su excepcional éxito del año pasado cuando películas premiadas como Anatomía de una caída de la francesa Justine Triet –Palma de Oro– y Zona de interés del británico Jonathan Glazer –Grand Premio del Festival y premio Fipresci–, brillaron también en la ceremonia del Oscar de este año.

Aunque la tradición dicta que en los grandes festivales de cine a la selección excepcional de un año particular sigue una cosecha de “vacas flacas”, nadie puede predecir cuál será el tono y los resultados de la selección 2024. Esto depende en parte de películas de cineastas poco conocidos y de primeras o segundas películas seleccionadas. Estas no faltan en la selección de este año acompañadas de obras de cineastas de renombre, conocidos además como los habituales de Cannes.

Entre ellos nada menos que Francis Ford Coppola, ganador de dos Palmas de Oro, quien regresa a la competencia con su utópica y muy personal producción de 120 millones de dólares Megalópolis; Oliver Stone con su documental Lula, sobre el presidente de Brasil, el canadiense David Cronenberg con The Shrouds; el siempre sorpresivo y prolífico griego Yorgos Lanthimos con su nueva entrega Kinds of Kidness; el italiano Paolo Sorrentino con Parthenope; George Miller lleva Furiosa y Kevin Costner Horizon. An America saga, éstos dos últimos y Stone, fuera de competencia.

Acompañándolos está la tres veces ganadora del Oscar Meryl Streep y George Lucas, creador de la saga Star Wars, quienes acuden para recibir las Palmas de Oro honorarias; se suman al desfile de estrellas Faye Dunaway, Wim Wenders, Marco Bellocchio, Ron Howard, Frederick Wiseman, Montxo Armendáriz y Costa Gavras.

El célebre cineasta griego-francés inaugurará en su papel oficial de presidente de la Cinemateca francesa, la edición del veinte aniversario de la sección Cannes Classics donde se estrenará la versión restaurada y digitalizada del clásico film del francés Abel Gance Napoleón (1927), algo que se anticipa que será uno de los eventos más importantes.

El jurado internacional que atribuirá la Palma de Oro y los premios de la competencia oficial está presidido por la directora de Barbie, Greta Gerwig, y está compuesto, entre otros, por la actriz Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), el director español Juan Antonio Bayona, su colega japonés Kore-eda Hirokazu, el actor italiano Pierfrancisco Favino y las actrices Eva Green (Francia) y Nadine Labaki (Líbano).

Una coproducción mexicana

Entre las 67 películas que componen las secciones oficiales, incluida la contienda internacional, con 22 filmes, se cuentan seis de producción estadounidense, mientras que el anfitrión, Francia, cuenta con 23 títulos seleccionados, destacando entre ellos lo nuevos filmes de laureados realizadores como Jacques Audiard (Emilia Pérez en coproducción con México ), Leos Carax (No soy yo), Christophe Honore (Marcello Mio), Alain Guiraudie (Misericordia) y Arnaud Desplechin (Espectadores), no todas en la contienda oficial.

Se nota la casi total ausencia de propuestas latinoamericanas. Nada más Motel Destino del brasileño Karim Ainouz está incluida, mientras que las películas asiáticas en el programa oficial suman nueve títulos, sólo uno va por los premios.

Respecto a cintas de América Latina, la situación se antoja más equilibrada en las prestigiadas secciones paralelas. La Quincena de Realizadores incluye tres producciones latinomericanas en su selección de 21 títulos. Se trata de la brasileña La caída del cielo de Eryk Rocha y Gabriela Carneiro da Cunha; de la chilena Los hiperbóreos de Cristóbal León y Joaquín Cociña, además de la argentina Algo viejo, algo nuevo, algo prestado de Hernán Rosselli.

Otra película argentina, Simón de la montaña de Federico Luis se encuentra entre los siete títulos -primera o segunda obra de un realizador- que componen el programa de la Semana de la Crítica. Un detalle digno de celebrar ya que se conoce la situación del cine argentino por las embestidas del presidente Javier Milei. La segunda producción es Baby del brasileño Marcelo Caetano.

Se anticipa que entre los actos de protesta esperados durante el certamen sería justamente la de cineastas argentinos contra las políticas de Milei, la ya anunciada huelga de una parte de empleados del festival lo que podría perturbar el desarrollo del evento, mitines de apoyo a Ucrania y contra el conflicto de Gaza, a la vez que las medidas de seguridad serían especialmente reforzadas a raíz de la proximidad de los Juegos Olímpicos que inician en París y otras ciudades francesas a mediados de julio.