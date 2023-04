Harry Styles pudo haber sido el príncipe Eric en el “live action” de La Sirenita

Se sabe que el estreno de la película “live action” de la Sirenita ya tiene fecha, y es el próximo 26 de mayo que se podrá ver en los cines de todo el mundo. Sin embargo, el cantante Harry Styles, no aparece en el papel del príncipe Eric como se tenía previsto.

Desde 2019 se anunció que el cantante británico y ex integrante de la banda por One Direccion, Harry Styles, sería el indicado para encarnar el papel del príncipe Eric en la cinta de “live action” La Sirenita, sin embargo, eso no sucedió debido a que el intérprete del hit “As it was”, declaró al director de la película Rob Marshall, que tenía pensado hacer otras cosas.

En una entrevista para Entertainment Weekly, el director de la película La Sirenita, aseguró que el cantante rechazó el papel porque “realmente sintió que quería salir y hacer las películas que terminó haciendo, que eran un poco más oscuras”, declaró.

También, en una entrevista que otorgó el artista Harry Stlyles al medio Face magazine, dijo que la propuesta estaba sobre la mesa pero que prefirió enfocarse a su carrera musical.

“Quiero sacar música y concentrarme en eso por un tiempo, así que creo que será genial. Disfrutaré viéndola, estoy seguro”, aseguró.

La película es una de las más esperadas para este 2023 y contará con un gran elenco, entre ellos figura Halle Bailey como Ariel, Jonah Hauer – King como Eric, Melissa McCarthy como Ursula, Daveed Diggs como Sebastian, Javier Barden como el Rey Triton y Awkwafina en el papel de Scuttle. Así es que no te puedes perder este film rodeado de artistas de gran fama internacional próxima a presentarse en el mes de mayo.