"Mal de ojo", la nueva película mexicana de terror

La joven actriz Paola Miguel incursiona en el género del terror con su primer protagónico en cine. Se trata de Mal de ojo, una película dirigida por Isaac Ezban que llegará a todas las salas de cine del país este 22 de septiembre.

La cinta cuenta la historia de Nala y su pequeña hermana Luna, quienes llegan a la casa de su abuela para pasar unos días. Una vez instaladas en esa enorme finca ubicada en el corazón de Catemaco, Veracruz, las dos niñas descubren que no todo es lo que parece y sospechan que su abuela podría ser en realidad una bruja.

En entrevista para Diario de Querétaro, Paola Miguel, quien interpreta a Nala, se dice muy contenta de realizar su primer protagónico acompañada de un gran elenco, como lo es Ofelia Medina, Samantha Castillo y Arap Bethke.

“Es un honor, porque al ser mi primer protagónico en cine nunca me imaginé que sería un proyecto tan grande, trabajar con actores y actrices de tanta experiencia; con Ofelia Medina llevamos la historia a la par, y le agradezco muchísimo porque hicimos muy buena conexión, eso ayudó a que las escenas se lograran muy bien.

“Nala es un personaje muy completo, con muchas capas; me encantó interpretarlo, fue todo un reto porque es un personaje muy diferente a mí, pero eso es algo que también me gusta mucho, interpretar algo que me saque de mi zona de confort”.

Aunque Paola ya había participado en otras producciones de suspenso, confiesa que nunca había hecho nada como esto, pues la película se adentra por completo en el terror y el misticismo que rodea a Catemaco, también conocido por muchos como “tierra de brujos”.

Además, Paola confiesa que el terror siempre ha sido un género por el que se ha sentido atraída y que de manera personal le gusta consumir.

“A mí me encanta y siempre me ha gustado mucho el terror, me gustaba mucho verlo, pero no había hecho nada parecido, aunque sí había hecho otras cosas que eran más suspenso, es una experiencia muy diferente al ver una película de terror, me encanta que en esta historia también hay muchos elementos fantásticos, con criaturas y demás, tiene también mucho terror psicológico.

“Los invito a que la vean, es una gran película, de muy buena calidad, es un producto mexicano que aparte de ser terror, va a jugar mucho con su mente, los va a mantener muy entretenidos”, comenta Paola.

El director del filme, Isaac Ezban, detalló previamente en rueda de prensa, que para llevar a cabo la película también realizaron una fuerte investigación sobre la mitología afrocaribeña y las historias mexicanas que se cuentan en Veracruz, combinando ambas partes en esta historia de misterio, acción y drama.

“Fuimos a hablar con gente de Dominicana, investigamos mucho sobre las mitologías, queríamos algo que fuera más misterioso; investigamos cómo se viste la gente en rituales, qué tipo de cánticos hace, e incluimos esa mirada muy femenina de las brujas, y también ambos géneros para tener esas perspectivas que nutren”, refirió Esban.