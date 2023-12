Priscilla Presley comparte detalles sobre escenas de su película biográfica

Priscilla Presley recuerda un incidente donde su entonces marido, Elvis Presley, criticó un vestido que a ella le gustaba mucho bajo la excusa de que “no le favorecía para nada” y él sabía lo que la hacía lucirse.

Con motivo del estreno de su película biográfica dirigida por Sofia Coppola, Priscilla Presley se sienta a comentar algunas escenas de su película biográfica y comparte lo que acontecía por su cabeza en ese momento y que terminó siendo representado en la cinta.

“Elvis me llevaría de compras y me diría que colores no debería usar. Había un vestido que a mi me gustaba demasiado y Elvis me vió y dijo ‘ahora, ¿qué es ese vestido? Le quita color a tus ojos, no aporta nada a tu figura, todo lo que se ve es un vestido’ y recuerdo haberme enojado, pero a mi me encantaba ese vestido”, comentó la empresaria y actriz estadunidense en el fragmento que fue compartido por la cuenta oficial de Instagram de la película.

A la par que la productora ejecutiva narraba sus anécdotas, el video ilustraba sus relatos con fragmentos del filme que próximamente llegará a cines mexicanos. Desde el anuncio de la creación de “Priscilla”, el proyecto ha enfrentado numerosas críticas comenzando por la postura de Lisa Marie Presley, hija de Priscilla y Elvis Presley y quien falleció a inicios del presente año.

Según se informó en su momento, Lisa Marie le escribió una carta a Sofia Coppola solicitándole que no realizaran la película por la representación que hacen de Elvis; no obstante, la mismísima Priscilla –quien es la verdadera protagonista del filme– ha expresado maravillas del proyecto.

El estreno de esta cinta se hace un año después del mega estreno de la película “Elvis” protagonizada por Austin Butler y que se centró en el ascenso al éxito del aclamado artista de rock and roll.

“Priscilla” presenta una mirada al interior de la relación entre Elvis y Priscilla, y enfatizando en el papel que ella jugó para la consolidación de la carrera del artista y se encuentra basada en las memorias publicadas por Priscilla en 1985, las cuales relatan el largo noviazgo y el turbulento matrimonio que vivieron.

Como expresa la sinopsis oficial: “Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, él ya es una meteórica superestrella del rock and roll pero se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados: un apasionante flechazo, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo.”

En nuestro país, la película contará con preestrenos a partir del 25 de diciembre y llegará a la gran pantalla el 4 de enero de 2024.

