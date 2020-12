Retiran "Monster Hunter" de cines chinos por racismo

China retiró el éxito de taquilla internacional "Monster Hunter" de sus cines poco después de su estreno, a raíz de la polémica suscitada por breve diálogo que fue tachado de racista.

La película de acción, rodada en inglés y con la actriz estadounidense Milla Jovovich como protagonista, es la adaptación de un popular videojuego. Fue estrenada el viernes en China pero no tardó en generar controversia.

En una de las escenas, un personaje interpretado por el actor y rapero estadounidense de origen chino Jin Au-Yeung (MC Jin) le dice a uno de sus compañeros: "Look at my knees!" ("¡Mira mis rodillas!").

Su interlocutor le responde: "¿Qué tipo de rodillas son esas?", a lo que Jin Au-Yeung contesta: "Chi-nese" ("Chi-nas"), haciendo un juego de palabras entre "chinese" (pronunciado /chainiis/) y "knees" (que se pronuncia /niis/).

Este diálogo, no traducido literalmente en los subtítulos, provocó las críticas de los internautas chinos, muchos de los cuales lo consideraron racista e instaron a boicotear el filme.

La administración china encargada del cine no anunció la retirada formal de la cinta pero esta desapareció de las plataformas de reserva de entradas después de la controversia.

Según el portal estadounidense Deadline.com, especializado en el cine, la compañía alemana Constantin Film, coproductora de la película junto con el gigante chino de internet Tencent, publicó este domingo un comunicado de disculpa.

"No había ninguna intención, en absoluto, de discriminar, insultar u ofender de cualquier forma a ninguna persona de origen chino", aseguró la empresa, citada por la página web.

Multitud de usuarios de la red social Weibo (equivalente de Twitter en China) afirmaron haberse sentido ofendidos por la asociación entre un "chino" y alguien obligado a ponerse "de rodillas".

"Este diálogo quizá no le diga nada a los occidentales, pero en el contexto chino, la palabra 'rodilla' tiene verdaderamente una connotación de humillación", explicó un internauta.

En China no existe ningún sistema de clasificación de películas en función de la edad, y los pasajes considerados políticamente sensibles, violentos o sexuales, son censurados.

Por ejemplo, en 2019, varias escenas de la película angloestadounidense "Bohemian Rhapsody" que hacían alusión a la homosexualidad del cantante de Queen, Freddy Mercury, fueron cortadas en la versión china.