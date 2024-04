Continúa incertidumbre para músicos de la OFEQ

“Entendemos que no es tan fácil aumentar salarios, pero hoy es 8 de abril y los músicos continuamos sin información alguna de que depara su futuro. No se les ha aumentado ni un peso y nadie sabe cuando sucederá. La comunicación entre la orquesta y la Administración se ha roto, porque ya no nos contestan los mensajes ni nos explican nada”, expresó Mark Kadin, director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) en una rueda de prensa.

El director de la OFEQ se reunió con los medios de comunicación para dar a conocer que no ha habido avance alguno respecto a la mejora de las condiciones laborales que formalmente solicitaron a las dependencias institucionales desde inicios del año.

“Lo último que yo sé es que tienen que aumentar el salario a partir de la próxima quincena sin ningún retroactivo y eso para mí es muy extraño porque nos dijeron que tenían un millón de pesos extra en el presupuesto y eso a dos meses que comenzó el año. Mi pregunta es: ¿dónde está el dinero de enero, febrero y marzo? Existe mucho misterio sobre cómo se administra el dinero de nuestro presupuesto y los músicos insisten en realizar una auditoría de forma independiente para poder encontrar respuestas, porque las autoridades no nos dicen nada”, añadió.

Es importante recordar que durante su cierre de temporada –celebrado en la penúltima semana de marzo– el comité representativo de la orquesta confirmó que tras nueve años de no recibir un aumento salarial, la administración actual ofreció un incremento del 5 por ciento, cifra que aceptaron “bajo protesta” y solicitaron que se reactivara la capacidad de la agrupación para recibir financiamiento de otras fuentes.

De igual manera, respecto el calendario de actividades y el espacio designado para la agrupación continúa siendo un tema pendiente; mismo que se ha ido “deteriorando con el tiempo”, según las propias palabras del director. “Después de la reunión con la Secretaria de Turismo, Adriana Vega, se nos prometió completo apoyo y disposición; sin embargo, esto ha ido cambiando y nos encontramos en incertidumbre”, detalló.

El director argumenta que ha sido la falta de interés por parte de las dependencias la que ha provocado un distanciamiento entre ambas esferas y la ruptura de la comunicación entre ellas.

Su próximo concierto

Este miércoles la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro está de regreso con una nueva temporada de conciertos y para su arranque de tendrán un repertorio lleno de la banda sonora de clásicos del cine.

Desde la música de Los Vaqueros hasta Star Wars; Indiana Jones hasta Harry Potter; Spiderman y Superman, una infinidad de personajes y sagas aclamadas se encontrarán bajo un mismo techo.

La cita es este 10 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Metropolitano. Las entradas se encuentran a la venta en el sitio oficial: Filarmónica de Querétaro y los precios oscilan entre los 130 y 200 pesos (público en general) o 110 y 150 (estudiantes, maestros y usuarios INAPAM). ¡No dejes ir tu oportunidad que ya quedan pocos boletos!

