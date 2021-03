Agenda: Qué hacer en casa del 9 al 15 de marzo

¿Qué planes tienes para tus días libres? Consulta aquí la selección semanal de La Señorita Etcétera, una edición que incluye música con mensajes, un pingüino bebé y rituales feministas, entre otras cosas. Además, la mayoría puedes hacerlos sin salir de casa.

Por cierto, si quieres conocer más lugares o tener en mente experiencias únicas, te sugerimos escuchar el podcast La Guía del Fin de Semana (Dale play aquí).

MUSAS SONIDERAS

Si quieren sentirse acompañados, la recomendación es visitar las plataformas en las que la colectiva Musas Sonideras participa; ya sea a través de transmisiones en vivo o presentaciones a sana distancia en espacios abiertos.



Escucharán los mensajes que tienen que compartir y una selección musical única. También pueden sintonizar las cápsulas que comandan, llamadas Geografías Sonideras y que forman parte de Promotores Culturales Comunitarios.

Cuándo y dónde

Todos los días en www.facebook.com/musassonideras

¿Qué eran los museos antes de ser museos?: Museo Nacional de Arte

RITUALES CON BRILLANTINAS

Otra sugerencia es conocer y participar en las actividades que se realizan en la isla virtual Las Brillantinas, un proyecto que va de la mano con el MUAC.



¿Qué hallarán? videos, recomendaciones de libros, películas y canciones para dar a conocer proyectos y personajes que trabajan bajo la teoría queer y feminista, una red de creadoras conformada por artistas, diseñadoras y académicas.

Además, a propósito del 8M, lanzaron una colección mágica llamada Rituales contra el patriarcado, guía para concebir amuletos y hechizos que, a decir de la colectiva, "refrendan la lucha contra la violencia patriarcal y apelen a la creación de nuevos mundos en los que la emancipación de las mujeres sea total".



Cuándo y dónde

Todos los días en www.instagram.com/brillantinas_muac

Entre barrios y otras actividades para sentirse en China

ALEX, EL PINGÜINO CHILANGO

Conoce a Alex, el pequeño pingüino que nació en el Acuario INBURSA hace un par de meses; puedes hacerlo a través de los videos que publica el recinto, en el que se le ve comer, jugar y realizar actividades tiernas cotidianas. Por ciero, también comparten a diario videomontajes de Alex en distintos puntos del país y actividades como sopa de letras, por ejemplo.



Por cierto, en las cápsulas históricas del FB de Acuario INBURSA también hay recorridos especiales para conocer al pingüino.



Cuándo y dónde

Todos los días www.facebook.com/acuarioinbursa

¿Qué eran los museos antes de ser museos?: Foro Valparaíso





LA CINETECA AL AIRE LIBRE

A la luz de la Luna o las estrellas, mantén en la mira la cartelera de la Cineteca Nacional en la CdMx, no solo lo que exhiben en sala, especialmente en el foro al aire libre Gabriel Figueroa.



El programa incluye funciones de películas mexicanas y ciclos especiales con entrada libre de martes a jueves; y de viernes a domingo, estrenos con un costo no mayor a 100 pesos.



Para este mes podrás ver filmes de origen francés: La chica del brazalete, Un hijo, Adolescentes, Mereces un amor, Enorme, Just Kids, Destello Fugaz, Felicidad y Camille.

Cuándo y dónde

De martes de domingo a las 19:00 horas en Av. México Coyoacán 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

#GIRLPOWER: PEQUEÑAS GRANDES ARTISTAS

A propósito del mes de la mujer, Andrea Herrera de Warholitos y Huawei organizaron el taller Conoce qué es y el poder del #Girlpower, para acercar a las niñas y los niños a la vida y obra de algunas de las artistas abstractas más importantes de la historia.

Participa con los más pequeños de casa e invítalos a dejarse llevar. La actividad es gratuita y para participar necesitas: pintura acrílica o acuarelas, materiales reciclados, materiales de naturaleza (hojas de árboles o flores), tijeras y pegamento, pincel, crayones o colores, papel para pintar y un platito o tapa de cualquier tamaño para trazar.

Cuándo y dónde

13 de marzo a las 10:00 en www.facebook.com/warholitos

