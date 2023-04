De las calles a las galerías de arte, Expo garaffitti en Londres

La reconocida galería de arte londinense, Saatchi Gallery, abrió sus puertas para exponer una muestra distinta a lo que comúnmente no figura dentro del arte contemporáneo. Se trata de una exposición de graffiti en la que distintos artistas urbanos ofrecen su obra para contemplación del público titulada Beyond The Streets London (Más allá de las calles de Londres) .

La exhibición muestra la obra de más de 100 graffiteros de todo el mundo que va desde los graffitis en los vagones de los trenes a los murales urbanos a gran escala. La iniciativa fue apoyada por Adidas Originals y se estima que es una de las muestras más ambiciosas en el Reino Unido que ocupa los tres pisos de la icónica Galería Saatchi de Londres.

Esta exposición fue pensada por Roger Gastman, que analizó el fenómeno del graffiti como una muestra necesaria de la expresión pública en la que se destaca el importante trabajo disciplinario de cada uno de los artistas urbanos y el impacto que su obra ofrece al arte contemporáneo. La muestra está seccionada en momentos imprescindibles del arte contemporáneo, en un primer nivel muestra la escena musical del movimiento punk, en la otra, el nacimiento del hip – hop y finalmente la influencia de la moda callejera en la moda y el cine.

Con exhibiciones exitosas en Los Ángeles y Nueva York, la exposición Beyond The Streets London, presenta obras novedosas y a gran escala, objetos efímeros y originales y una fotografía de la moda y el impacto que estas expresiones causan en la sociedad como formas de representar el arte callejero.

Con Roger Gastman a la cabeza, su equipo incluye Kim Sthepers , Evan Pricco y a Raoul Shah en la curadoria; a Caleb Neelon , Caroline Rider, Toby Mott, Andrew Hayes, Rob Fever , Claudia Gold y Sean Corcorand en la investigación histórica. Entre los artistas que exponen su obra destacan, 10 Foot, FUME, Futura 2000, LADY PINK, PRIDE, POSE, KATSU, KAWS, BLONDIE, Bestie Boys , AIKO, entre muchos otros. Beyond The Strets London se exhibe hasta el 9 de mayo.

