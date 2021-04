Santiago Arau presenta su muestra Territorios en el museo de San Ildefonso

A Santiago Arau (Ciudad de México, 1980) la tecnología y la apertura en las redes sociales le permitió romper el esquema tradicional del artista que depende de una galería para llevar su arte al espectador. El fotógrafo, por el contrario, vive por la libre en el sentido de ser autónomo tanto en la producción de sus imágenes como en la difusión.

“Yo creo que vivimos en el futuro, en el tiempo inmediato, ahora mismo estoy en una videollamada contigo tomando un café a la distancia; vivimos en una cultura donde el teléfono sirve para ver el clima, pedir comida, buscar hoteles, revisar mapas satelitales… cuando estoy en el desierto puedo ver mis mensajes y compartir mi trabajo en redes al mismo tiempo que dirijo un drone.





“El celular se ha convertido en una herramienta indispensable, nos permite incluso saber a qué hora sale el sol, el movimiento de las estrellas. Las redes para mí han sido muy importantes porque no necesito ser parte de una galería o agencia de fotógrafos, con ellas consigo acercarme al público y hacer un trabajo más justo”, refirió en entrevista con El Sol de México.

Las imágenes digitales de Arau se caracterizan por invitar a mirar México desde la geometría de sus lagos, ríos, montañas y trazos urbanos para entender su fisonomía desde adentro. Lo hace a través de las decenas de fotografías aéreas que ha tomado del país en los últimos años.

Ahora expone en el Antiguo Colegio de San Ildefonso su proyecto Territorios y señala que herramientas como el drone o el teléfono celular le han permitido explorar zonas de nuestro país poco conocidas o absorbidas por la cotidianidad para reflexionar sobre su gente, su historia, su cultura y su presente.

“La idea es mostrar un territorio de un país que a veces no tiene una vista común, estas vista son distintas en el sentido de que no son parte de un estereotipo de la imagen sino que desde la perspectiva aérea que permite la tecnología como el dron, se muestran distintas, por ejemplo una foto de Tijuana que puede parecer muy estática del muro fronterizo metálico partiendo el mar en dos desde arriba puede parece incluso una intervención artística”, añadió.

Aunque confiesa que siempre ha tenido mucho respeto por las zonas y la gente de las comunidades. Viajar por México, afirma, puede ser desafortunadamente difícil por el riesgo en zonas controladas por el crimen organizado o incluso por la misma geografía.

Arau también contó que viajar por los rincones del país significó una introspección consigo mismo en el sentido de vencer el cansancio y miedo durante las largas caminatas ya sea sobre la montaña, el desierto o las calles de ciudades asediadas por el crimen organizado para lograr una crónica visual de ese territorio.

“Desde muy joven me llamó la atención la vista aérea, me definió esa fotografía y cuando llegaron los drones me definió más porque era una buena estrategia tener una vista aérea sin tantas complicaciones. Ahora utilizo herramientas de mapas digitales, las vistas de Google Earth, las vistas por satélite y empiezo a buscar texturas, montañas de lugares que me llaman la atención”, explicó.

El proyecto fotográfico Territorios, que se integra por un libro editado por Sexto Piso y la exhibición, presenta la geometría del territorio mexicano, desde el mar, las fronteras, ríos, cordilleras, volcanes y ciudades y en su conjunto, tanto en el libro como en la exhibición, se construye una memoria geográfica del país. Aunque la muestra presencial, inaugurada el 28 de febrero de 2020, ha permanecido cerrada por la pandemia, se creó un recorrido virtual por las 80 fotografías que se puede visitar en el sitio web del Antiguo Colegio de San Ildefonso, una colaboración con la Fundación BBVA México.

Ahora el fotógrafo trabaja en una serie sobre qué significó la pandemia de Covid-19 en el país; las imágenes se exhibirán en el Museo de Economía y también se editarán en un libro.