Gerardo Pablo listo para el TrovAbierta

Se presenta el 18 de noviembre a las 19:00 horas en Plaza Fundadores





Con más de 20 años de carrera artística, el trovador Gerardo Pablo llegará a Querétaro para presentarse en el TrovAbierta, el próximo 18 de noviembre a las 19:00 horas en Plaza Fundadores.

En entrevista, el músico señaló que su presentación contempla un recorrido por sus grandes éxitos, y que por supuesto, el público presente durante el concierto podrá sugerir que se canten sus canciones favoritas.

Añadió que este tipo de festivales fortalecen a la trova en el país, pues este es un género que se realiza de manera independiente y que a menudo, lucha contra las influencias de los géneros más comerciales. También celebró que en la cartelera del TrovAfiesta incluya talento local.

“Es un honor que me hayan invitado a participar en el festival, tiene como perfil mostrar un tipo de canción diferente, menos comercial, como es la trova, es ejemplar porque no solo apoya a los artistas que llevamos ya unas buenas horas de vuelo en este oficio, sino que también apoya a los artistas locales, los incluye, y no como teloneros, sino anunciados oficialmente en el cartel, a la mitad del programa, me parece un gran acierto”.

“A los nuevos artistas les diría que como artistas emergentes lo primordial es enfocarnos y creer en nuestro proyecto, no doblegarnos a lo que nos impone la publicidad y el mercado, eso es fundamental, creer en su voz interior”, refirió.

Se le considera un referente en la escena trovadoresca mexicana. Inició su carrera musical en 1995 y desde entonces ha formado parte de diversos foros culturales y festivales de México y otros países como Estados Unidos, Argentina y Canadá. Su trabajo ha sido reconocido por grandes exponentes de la trova como Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Eduardo Galeano, Alejandro Filio, Carlos Varela, Manuel García, Fernando Delgadillo y Carlos Díaz "Caíto".

Bienmesabe (2018), El circo de las pulgas (2015) y Concierto latido (2012) son sus producciones discográficas más recientes. Actualmente Gerardo Pablo trabaja en un par de sencillos que planea estrenar a inicios del 2023.

El TrovAbierta es un festival impulsado por el gobierno capitalino con el que se busca dar continuidad al proyecto anterior TrovaFest, que se realizó durante siete ediciones en Querétaro. Se realizará del 18 al 20 de noviembre del 2022.

