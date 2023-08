Habrá talento queretano en Hay Festival 2023

La octava edición de Hay Festival Querétaro está cada vez más cerca. Se realizará del 7 al 10 de septiembre, con 150 participantes provenientes de 20 países, incluyendo 30 escritores, periodistas, actrices, libreros y editores queretanos.

El colectivo queretano feminista Labios Superiores participará el primer día con el estreno de “La noche de las alienadas”, un proyecto teatral escrito y dirigido por Mariana Hartasánchez, que narra la historia de un grupo de mujeres que se encuentran recluidas en La Salpetriere, un hospital psiquiátrico que busca sobrevivir a inicios de la Revolución Francesa. Se presentará a las 20:30 horas en el Museo de la Ciudad.

Cultura Presentan la 8va edición del Hay Festival Querétaro

Ese mismo día, dentro de la programación de Talento Editorial, Lalo Pessoa, filósofo y librero de Cafebrería Pessoa, estará en la conversación titulada “Librerías al ¿poder?: Las librerías como foco de acción cultural en la ciudad moderna”, y charlará con libreros de México y España. Este encuentro se realizará a las 19:00 horas, en el Museo de la Ciudad.

El viernes 8 de septiembre tocará turno a la poesía con una charla encabezada por la escritora Dalia Larisa Juárez quien conversará sobre sus obras “Ludovico el volador” y “Antes y después”, junto con la escritora y cineasta galesa-iraquí Hanan Issa, que hablará sobre su obra “My body can house two hearts” y “Welsh Plural: Essays on the future of Wales”. Este encuentro incluirá una lectura poética por parte de las autoras, y se realizará a las 10:30 horas en el Museo de la Ciudad.

El domingo 10 de septiembre, a las 10:30 horas en la Delegación del Centro Histórico, se presentará “Vindictas”, un proyecto de investigación y divulgación impulsado por la UNAM que busca reivindicar la obra de narradoras latinoamericanas del siglo XX, que de algún modo fueron desplazadas por el canon literario. La conversación contará con la presencia de Lola Ancira, escritora queretana; Rosa Beltrán, escritora y directora de Difusión Cultural de la UNAM; Aroa Moreno, escritora y periodista española, y Socorro Venegas, editora de la antología de cuentos mencionada.

A las 12:30 horas del mismo día, en Jardín Guerrero, el escritor y dramaturgo queretano Imanol Martínez, presentará “Desahucio”, novela ganadora del Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2021, que narra las vidas de Daniel y Julián, dos amigos que cada uno en su camino se ven enfrentados a circunstancias decisivas y duras en su vida personal y profesional. El autor estará en conversación con la escritora española Eva Piquer, que presentará “Aterrizaje”, su más reciente novela que aborda la vida de una mujer sumida en el duelo; y con la escritora y editora mexicana Socorro Venegas, Mención Honorífica del premio Sor Juana Inés de la Cruz por “La noche será negra y blanca” y autora de “Ceniza Roja”, diario íntimo donde la mirada poética y los recuerdos nos muestran el proceso oscuro del duelo.

Cultura En el Hay Festival recuerdan la lucha de Mujeres de Fuego

Asimismo, como parte del programa Hay Festivalito, dirigido a población infantil, se presentará “Corazones de estrambre”, un libro del narrador queretano Brauilio Mendoza Guerra y de la ilustradora Karen Valdés Zamora. La cita es en el Museo de la Ciudad a las 17:00 horas.

De manera paralela, pero en la Delegación del Centro Histórico, los queretanos Carlos Campos y Juan Antonio Isla presentarán “La errática vigilia”, un libro que reúne la poesía de Paula de Allende, y que fue publicado por la editorial del municipio de Querétaro, Letra Capital.

Cabe destacar que la programación Hay Joven, que se realizará en las universidades Tec de Monterrey, Universidad Autónoma de Querétaro, UNAM Juriquilla, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Anáhuac, tendrán sesiones moderadas por docentes y estudiantes de dichas casas universitarias.

Este año se contará con la presencia especial de Serge Haroche, Premio Nobel de Física 2012 y Carlos Umaña, Premio Nobel de la Paz 2017. Además de la participación musical de Paul Simonon, bajista de The Clash y de Andrea Echeverri de Arteciopelados.

Cultura Pop bueno, pop malo, “una historia de mi vida a través de los objetos”: Jarvis Cocker

Asimismo estarán escritores como el Premio Pulitzer 2023 Hernán Díaz (Argentina/Estados Unidos), Benito Taibo, Rosa Beltrán, Juan Villoro, Guillermo Arriaga, Daniela Rea y Fernanda Melchor (México).

También figuran los economistas, Ha-Joon Chang (Corea del Sur) y Thomas Porcher (Francia); la historiadora y escritora germano-británica, Andrea Wulf; el actor Gael García Bernal y el cineasta español Fernando León de Aranoa.

Para conocer más sobre la programación de la nueva edición ver la página oficial Hay Festival Querétaro, donde se pueden adquirir los boletos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo