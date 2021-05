La mirada de Fernando Reyes|El músico viajero

Su nombre es Tobías, mejor conocido como TobiasCDMX pues es originario de esa ciudad.

Fernando Reyes|Diario de Querétaro

Su pasión es la música a grado tal que dejo su profesión para perseguir su sueño; ser un cantante reconocido.

Ya entrado en canas, su pelo blanco da cuenta de su experiencia musical y más que eso, su voz; intensa, profunda, varonil y agradable al oído, fácilmente destaca entre el murmullo del mercado de La Cruz donde suele interpretar melodías para los clientes y locatarios que tienen la fortuna de escucharlo.

Hoy interpreta una de sus canciones, Regalo Divino suena así entre los puestos y vendedores: “sexo bien remunerado de las de tacón dorado, sexo del proxeneta, de quien , implora y llora, y no amplifico la historia por respeto a tu persona, no hablemos de Sodoma, porque hasta parece broma, te lo ofrece y te lo tomas y controla tu persona...”

Poco a poco las monedas van llegando a su estuche de guitarra, donde algunos transeúntes depositan lo que creen que vale su talento, lo cierto es, Tobias posee una voz increíble, tanto así que cautiva a todo aquel que pasa por el lugar.

“Me encanta esta ciudad, he recorrido todo el país, pero Querétaro tiene un centro muy hermoso, me gusta mucho tocar aquí, mis canciones, hablar de mis ídolos musicales como Janis Joplin, Jethro Tull, el rock clásico, Alex Lora en nuestro país, no como la música de hoy, esos géneros nuevos...son una locura”.

El artista continúa rascando su guitarra y entonando sus canciones, tanto covers como material de su autoría; “tengo muchas canciones, pero solo necesito que me pegue una para llegar a lo más alto y cumplir mi sueño”.