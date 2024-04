"El fin de la tristeza" en un thriller psicológico de Alberto Barrera Tyszka

“Cuanto más lejos estés de las noticias, más cerca estarás de la realidad”, ese solía ser el mantra de Gabriel Medina, quien aseguraba que la única forma de acabar con el agobio que provoca todo el caos que acontece en el mundo era ignorarlo.

Gabriel vivía en paz siendo indiferente hasta que la policía detiene a su psiquiatra. A partir de ese momento, este personaje se ve envuelto en una trama policial que lo llevará a convertirse en el centro de un escándalo mediático.

Literatura Dafna Viniegra habla del abuso sexul infantil en primera persona

Esa historia se encuentra en la más reciente novela de Alberto Barrera Tyszka, El fin de la tristeza, un thriller psicológico que invita al lector a adentrarse en la piel del protagonista para comprender la complejidad de las relaciones humanas y la delgada línea que existe entre la percepción y la realidad.

En entrevista con DIARIO DE QUERÉTARO, el escritor dialoga sobre el proceso de construcción de la novela, los retos para realizar una obra detectivesca y lo que espera que sus lectores se lleven del libro.

¿Por qué decidiste nombrar a la novela El fin de la tristeza?

El título nace de la historia de Gabriel Medina, que es un hombre tímido que quiere vivir sin realidad, sin redes sociales, sin información porque todo eso le genera angustia y tristeza, así que él decide alejarse de todo esto.

Un día sale a la calle y descubre que a su psiquiatra la habían llevado a la cárcel porque la acusaban de promover el suicidio entre sus pacientes. A partir de este suceso, se desentraña toda la trama y este personaje se ve envuelto en una realidad de la que quiere huir. Así que esta novela habla del aspecto personal e íntimo de alguien, de sus dificultades para relacionarse con otros, de la tristeza y las ambiciones, y es narrada en clave policial desde la intriga y el suspenso.

El fin de la tristeza tiene que ver también con la búsqueda de Gabriel por acabar con la tristeza, y con el descubrimiento de que vive en un mundo y un sistema saturado, donde las redes sociales están organizadas para causarle tristeza.

¿Cómo fue que nació esta historia? ¿Siempre tuviste en mente los giros que daría la historia?

Fíjate que yo no soy de esos escritores que tienen en claro todo desde un principio, no sé muy bien de dónde nace. No es como que yo tenga pensado deliberadamente antes de sentarme a escribir, sino que la historia va saliendo de mi día a día. A veces nace de una imagen, de una impresión, de algo que escuché o de algo que vi.

Literatura Editorial española publica novela nacida en las páginas de Diario de Querétaro

Los escritores somos un estilo de espías que van caminando y robando del mundo todo lo que nos rodea. Así que del mundo robé esta idea de un personaje tímido que tiene dificultades en relacionarse con los demás en una sociedad moderna caótica.

¿Cuáles dirías que son los retos que enfrentaste como escritor al momento de escribir esta novela detectivesca?

Siento que la literatura ha perdido terreno frente a otros formatos. En un mundo donde cada vez las personas leen menos y consumen más y más productos audiovisuales. Así que ahora tenemos que plantearnos el cómo seducir a través de la literatura a un público que encuentra entretenimiento en TikTok.

¿Considera que la tristeza es algo negativo?

No, no, no. En la novela no se criminaliza ni se estereotipa a la tristeza, sino que se habla de todo lo que nos agobia, y el hecho que nos agobie es una señal de nuestra humanidad.

La tristeza no es buena ni mala, es algo que nos ayuda a vivir. En el fondo a Gabriel le preocupa todo y anhela una vida distinta, se quiere enamorar y vivir feliz.

Al final lo que busco es que el lector se pueda seguir preguntando si lo que leyó es verdad o Gabriel le mintió todo este rato, porque el narrador no es confiable.

¿Cuál es el mensaje que espera que se lleven los lectores?

Yo no siento que mis escritos se realicen con la finalidad de presentar un mensaje. Así que yo lo que espero es que se entretengan, que pasen un rato ameno con la novela y que se quede con las preguntas o respuestas que le permitan seguir navegando en el mundo de esta historia.

El fin de la tristeza se encuentra disponible en formato físico o digital, bajo el sello editorial de Random House.

➡️ Únete al canal de Diario de Querétaro en WhatsApp para no perderte la información más importante

Más sobre el autor

Alberto Barrera Tyszka nació en Caracas, Venezuela, en 1960. Estudió Letras y en la década de los ochenta formó parte de los grupos poéticos Guaire y Tráfico.

Con La enfermedad (2006) ganó el Premio Herralde de Novela y, en 2015, obtuvo el Premio Tusquets con su novela Patria o muerte. Ha publicado, además, libros de cuentos, poesía y crónicas periodísticas. Su obra ha sido traducida a distintos idiomas y ha obtenido reconocimiento en Francia, Inglaterra y Alemania.

Es columnista de la edición española de The New York Times y del medio digital independiente venezolano Efecto Cocuyo. Ha trabajado como guionista de televisión en diversos países. Vive en Ciudad de México.