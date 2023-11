Escritores detrás de Carmen Mola defienden el trabajo en equipo

GUADALAJARA. Luego del escándalo y la polémica que trajo consigo la revelación de que la famosa escritora Carmen Mola era en realidad un ser ficticio, tras haber sido galardonada con el Premio Planeta de Novela 2021 por la novela La Bestia; los guionistas españoles culpables de su creación lanzan la novela El infierno, la cual lleva a los lectores a vivir un thriller histórico, ambientado en el siglo XIX, entre una España en decadencia y una Cuba, aún en búsqueda de su independencia.

En entrevista con El Sol de México Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, las mentes detrás de la firma de Carmen Mola, hablan, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sobre lo que ha sido el éxito de su proyecto colectivo, su concepción de la literatura y los temas que subyacen en su nueva publicación.

SE CONSIDERAN FEMINISTAS

“Cuando Carmen ganó nos costaba entender de qué se nos acusaba exactamente. Por un lado, se nos señalaba de aprovecharnos de usar un nombre de mujer para vender más, cuando nosotros tenemos la sensación de que no es así. A nosotros nos parecía que, si nos querían llevar a la arena del feminismono tenía mucho sentido, porque nos consideramos feministas y porque si hay un tema recurrente en todas nuestras novelas es el feminismo.

“Entendemos que el movimiento feminista está en un momento de auge y que se está reivindicando a figuras femeninas en quienes tener por referentes. Es por eso que si, quizás, en algún momento, se tomó la imagen de Carmen Mola como un estandarte en el que fijarse, en ese momento pedimos perdón, porque todo era parte de un juego, sin ningún tipo de aprovechamiento”, relata Agustín Martínez, quien comenta que el escándalo ha calmado sus aguas y los lectores aceptan con gusto sus publicaciones.

CUARTO AUTOR

En contraste con la “sacralización” que ha permeado en el mundo literario, en el que un solo autor debiera ser la mente maestra de su obra; las novelas de Carmen Mola también llamaron la atención por tratarse de un trabajo colaborativo que puso por un tiempo el debate de la autoría.

Esto, consideran los escritores, no debería ser un debate, pues otras artes tienen mucho de creación colectiva, como sucede en el cine, la música, la pintura, la arquitectura, e incluso la literatura, en la que hay casos como los de la Ilíada y la Odisea, que, a pesar de ser considerarse hechas por Homero, en realidad es la suma del canto de generaciones de un mismo poema, que experimentó infinidad de cambios.

Cortesía | Rui Ortiz | Grupo Planeta

“La autoría también puede ser múltiple, eso no hace peor o mejor una novela. La literatura estaba muy encerrada en el mundo del autor único, porque uno empieza a tener la sensación de que lo más importante es quién es el autor que la novela que está creando. Nosotros queríamos derribar esa sensación. Esto no hace que Carmen Mola no tenga una visión autoral, porque tiene una visión concreta, con temas recurrentes, sólo que en lugar de salir de una sola persona, sale de tres para crear un cuarto autor”, agrega Agustín Martínez.

EL ENTRETENIMIENTO, LO FUNDAMENTAL

Tras relatar que Carmen Mola nació como un juego, luego de una jornada de trabajo, con la idea de llevar el mismo trabajo que realizan como guionistas al terreno novelístico, los escritores mencionan cuál ha sido su objetivo al escribir las seis novelas que compone la obra de esta autora ficticia.

“Lo fundamental en una obra de Carmen Mola siempre es el entretenimiento, lo que queremos es que la gente se la pase bien leyendo. No consideramos que otros autores sean nuestra competencia, sino más bien que se encuentra fuera de ella: la serie de televisión, el cine, el partido de futbol, la cerveza con los amigos. Lo que buscamos es que cuando la gente tenga un rato libre se sienta a leer porque es divertido”, puntualiza Jorge Díaz.

DIALOGO CON EL PASADO

De esta nueva novela, que cuenta la huida hacia Cuba de Leonor y Mauro de Madrid, tras un levantamiento del ejército contra la Reina Isabel, los autores coinciden en que uno de los temas importantes que abordan es la esclavitud y la diferencia de clases, en una España que parece un tanto olvidada por los españoles actuales.

“Una de las cosas bonitas y sorprendentes que tiene la novela histórica es que en realidad es un diálogo entre el pasado y el tiempo actual. Un montón de los temas que asoman en el retrato del siglo XIX tienen una derivada directísima en la actualidad. Nosotros hablamos de los esclavos y, en concreto de españoles esclavizados”, finaliza Antonio Mercero, quien comenta que la inspiración no se trata de iluminaciones divinas sino de trabajo, como el que ellos hacen co jornadas, aunque es inevitable que algo de ellos quede impreso entre las líneas que firma Carmen Mola.