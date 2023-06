Prevén que siga escasez de hielo

Empleados de empresas repartidoras de hielo avizoran que la escasez de este producto seguirá, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas. Indicaron que ante las altas temperaturas se ha incrementado la compra de hielo, situación que ha devenido en una alta demanda y con ello una escasez del producto.

A pesar de que el calendario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marcó el viernes 23 de junio como el último día de la tercera ola de calor en el país, los pronósticos de esta misma instancia señalan que en el estado de Querétaro continuarán las temperaturas superiores a los 35 grados, tal y como se registraron desde el inicio de este mes.

Local Promociones en venta de agua embotellada

Al respecto, uno de los empleados señaló que la empresa para la que trabaja decidió recortar hasta un 50 por ciento la entrega de bolsas de hielo a clientes cuya compra no es tan frecuente. Incluso, añadió, la compañía dejó de vender el producto a personas que se dirigían directamente a la fábrica, pues no se da abasto para surtir.

Agregó que a algunos clientes recurrentes se les mantiene su orden, mientras que a otros se les disminuyó un 10 por ciento, a fin de contar con hielo suficiente para dotar a otros negocios.

“Ahorita la empresa no se da abasto. De hecho, dejaron de venderle a la gente que iba directo a la fábrica porque no salía, ya no alcanzaba para repartir a los lugares (…). Yo creo que hubo un recorte en la entrega como la mitad. Bueno, si ya tienes bastante tiempo con nosotros pues se les deja como a un 10 por ciento más o menos. Por ejemplo, si hay alguien que no compra tan seguido y nos pide 40 (bolsas) pues se le dejan 20”, comentó.

Aseguró que la escasez de hielo comenzó a ser notoria a partir de la segunda semana de junio, cuando cientos de personas salieron a las tiendas de conveniencia y supermercados para comprar bolsas de hielo en busca de mitigar las altas temperaturas.

Anudando al hielo, otros productos que han tenido alta demanda durante estos días son las aguas embotelladas y bebidas como sueros orales y electrolitos. Respecto al agua embotellada, encargados de tiendas de abarrotes señalaron a EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO que la venta de este producto incrementó hasta un 50 por ciento.

Sobre los sueros orales y electrolitos, durante un recorrido responsables de farmacias afirmaron a este medio de comunicación que el aumento en la venta de este producto ha sido de entre el 60 y 70 por ciento, a pesar de que especialistas médicos han reiterado que la ingesta de estas bebidas no es recomendable para la hidratación.