Javier Jiménez presentó sus libros: “Manual de utopías” y “Cuentos para niñ@s"

El conocido profesor Javier Jiménez Ramos presentó dos de sus libros en el Foro del Portal del Diezmo, acompañado de su esposa Marianne Jiménez y de algunos alumnos y amigos que se dieron cita para escuchar sus anécdotas.

El primero fue “Manual de utopías”, que nombra los males sociales que vivimos “sobretodo es un libro de esperanzas, ofrece planes y utopías para tener un mundo más bueno” fueron las palabras del autor.

Cultura Ofelia Muñoz presenta el libro “Muñeca Artesanal”

El segundo libro fue “Cuentos para niñ@s y para el niño que todos llevamos dentro”, que describe cuatro historias imaginativas “para que los niños vayan desarrollando el pensamiento, para desarrollar la curiosidad y el interés por la lectura” así lo dio a conocer Javier Jiménez.

“Siempre he escrito desde niño. Tengo versos, historias y cuentos, y me ha gustado siempre escribir. Un libro trae detrás una historia de toda la vida. A esta edad me siento contento de publicar como veo al mundo”.

Dentro de sus próximos planes dentro de la escritura, está el dar a conocer su poesía, participando este año en los Juegos Florales Nacionales, certamen de poesía que cada año se lleva a cabo en la ciudad.