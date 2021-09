Presentan el libro “La rebelión de las aves y el llanto de los peces”

El autor sanjuanense Xavier de la Vega realizó la presentación de su libro “La rebelión de las aves y el llanto de los peces” en la biblioteca del Centro Cultural Gloria Michaus Fernández en el centro de Tequisquiapan.

La obra representa el realismo mágico y aunque no está estrictamente relacionado con la historia, guarda algunas referencias de hechos históricos reales, así lo dio a conocer su autor Xavier de la Vega: “esta es una obra en la que trate de que me emocionara mucho, había días que me hacía reír a mi mismo y días que me provocaba el llanto al imaginar a mis personajes y sus discusiones”.

Como parte de los invitados a la presentación, se contó con la presencia de la Directora de Cultura del Municipio María Cecilia Guillermoprieto Michaus quien destacó: “es un libro verdaderamente interesante y también tiene cosas muy simpáticas, me he reído mucho con los personajes. Hemos disfrutado a lo largo de los años de este pueblo mágico y que mejor que en este libro se describan esos lugares emblemáticos”.

El cronista honorario y coordinador del archivo histórico de Tequisquiapan Juan Carlos Hernández Nieves resaltó el trabajo del joven sanjuanense como escritor: “para lo que conocemos a Xavier, seguramente el libro es autobiográfico, aunque él dice que no. Toda obra que se escribe tiene un reflejo del autor. Este libro cuenta hechos que te hacen reír, otros que te mantienen en suspenso y menciona algunos acontecimientos históricos del municipio”.

Durante el evento hubo una lectura de algunas partes del texto y al final hubo una firma de libros al que asistieron alumnos del escritor sanjuanense y se degusto de una tabla de quesos y de vinos de la región.