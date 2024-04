Man Andrade presentó la canción "Mi muñeca Lele"

Germán Said Andrade Pena tiene 23 años como músico. Es mejor conocido como "Man Andrade", nombre artístico con el que se ha dado a conocer desde que en noviembre del año pasado, empezó a componer sus propias canciones y comenzó a llamar la atención de tríos huastecos y grupos norteños que han grabado su material.

"En la música empecé tocando la jarana en un trío huasteco. Todo comenzó a los 14 años, por la danza folclórica, iba a los concursos de huapango y me gustó más la música que la bailada. Después, Mario Acosta, quien era violinista, me enseñó a tocar la jarana, y de ahí empecé a tocar los instrumentos huastecos. A los 16 años comencé a escribir mis propias canciones y de ahí todo ha sido enfocado a la música".

El año pasado escribió lo que se considera su canción más representativa "Mi muñeca Lele", un son queretano, cuya idea nació de su amigo, el profesor Guillermo Olguin, quien le pidió que compusiera la canción porque no había ninguna propuesta hacia la muñeca.

"Me pidió la canción para que la bailara la Compañía de Danza Folklórica Mecehualtin Mototiani, en el Festival Nacional de Muñecas Artesanales del año pasado. Pero yo no conocía mucho de ese lado del estado, pues siempre he estado más apegado a la sierra y hacia la huasteca, por lo que me di a la tarea de investigar sobre el tema".

Fue cuando decidió conocer a fondo la cultura y las tradiciones de Amealco, viajó a San Ildefonso y a Santiago Mexquititlan, para conocer todo sobre las muñecas, y aunque en un inicio la gente era celosa de compartir su conocimiento, logró adentrarse al mundo de los pueblos indígenas del pueblo mágico.

"La gente es muy celosa de su tradición, y en ocasiones me cerraban la puerta. Después me explicaron que la gente saca dinero de su arte, por eso tuve que empezar a conocer a las personas para qué me dejarán conocerlos. Me enseñaron los rituales, como los bordados representan los caminos, los montes y las estrellas, la ideología hacia el maíz, y sus vestuarios".

Al final, logró componer la canción "Mi muñeca Lele", que para Man Andrade, es la representación de los mexicanos en el mundo, de su travesía, de lo que ha marcado, de lo que ha hecho y lo que ha dejado para todos. También habla de la mujer de la zona indígena queretana, que es valiente, que cuida a su gente y que siempre da la cara.

"Lele tu viajas por todo el mundo, de Francia para Qatar, de Chicago a Canadá, pero como México ninguno. Ese es el coro de la canción. Quise hacer un son que representará a México, que no fuera veracruzano, ni huasteco, ni jalisciense. Un ritmo tipo "El viajero" o como las canciones de Luis Miguel, que fueran todo en uno".

Una vez que tuvo la canción lista, se acercó al productor de Estudio Capital 432, Joe Montoya, quien grabó la canción con ayuda del grupo norteño "Guardia", dando como resultado un son que habla de la mujer queretana y de la cultura del estado de Querétaro. Al día siguiente, la compañía de danza del profesor Toño Olguin la presentó con gran éxito en el festival y fue aplaudida por todos los presentes.

"Dense la oportunidad de escucharla. Si a ustedes les hace sentir lo que a mí me hizo sentir esta canción, si les representa como a mí me representa, compártanla. Ayúdenme a que la gente la conozca, porque necesita ser escuchada. A los queretanos nos representa. La mujer fuerte y queretana está representada en esta canción".