Max Peraza hace vibrar el Teatro del Pueblo

El Teatro del Pueblo en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro nuevamente volvió a la vida después de dos años de pandemia de Covid-19, y lo hizo con la música de Max Peraza y su Bandononona; por lo que el mazatleco no perdió tiempo para interpretar "Los caminos de la vida", "Todo", "Mi gusto es" y por su puesto "Gracias, muchas gracias".

Aunque el público fue poco en este primer día de actividades en la Feria, los músicos se entregaron al cien por ciento y tanto ellos como los asistentes corearon y cantaron a todo pulmón los éxitos más famosos de la banda.

En rueda de prensa previa a su presentación, Max Peraza se dijo contento de abrir la cartelera de conciertos en la Feria de Querétaro, pues dijo, es un evento importante del que ya deseaba formar parte.

Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro

"Me siento muy emocionado de estar en esta feria, agradecido con Dios de abrir esta feria tan importante que es la Feria de Querétaro, gente a la que quiero, estoy muy feliz de que me estén tomando en cuenta para muchas cosas, soy nuevo en el ambiente pero hoy puedo decir que las cosas van caminando, con números uno en Guatemala con el tema "No sé ni me importa".

Cultura Inicia las fiestas navideñas tras la salida del Carro del Anuncio

"Se viene un disco que vengo preparando desde que empezó la pandemia, espero lanzarlo empezando el año (...) La línea de Max Peraza es muy variada, incluso esta noche tendremos algunos temas montados en acústico, es la primera vez que hago esto en vivo, porque yo deseaba estar en esta feria", refirió.

El cantante de música regional comenzó su carrera artística en 2006 al debutar con la banda Rancho Viejo. Con esta agrupación alcanzó tanto éxito que decidió separarse e iniciar su carrera con una agrupación propia, La Bandononona Clave Nueva de Max Peraza, con la que ha cosechado ya varios éxitos, el más importante "Cuál adiós", cover del famoso tema de Yuri "Ya no vives en mi".

Este jueves 24 de noviembre iniciaron las diversas actividades en la Feria de Querétaro, que se realizará en el Eco Centro del 24 de noviembre al 12 de diciembre, presentando múltiples espectáculos musicales tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque.

La cartelera con horarios, fechas y participaciones de los artistas invitados puede consultarse en la página de Facebook Feria de Querétaro 2022.