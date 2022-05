Migrantes de Huimilpan viajan a Estados Unidos con muñeca tradicional

Micaela es una muñeca artesanal de Huimilpan que retoma la vestimenta tradicional de las mujeres de este municipio, así como los recuerdos que aún permanecen intactos en la memoria de sus habitantes.

Esa es la razón por la que migrantes de este municipio queretano, han comenzado a viajar a Estados Unidos con esta muñequita en sus equipajes.

“Se podría decir que ya las estoy exportando”, dice con una sonrisa Zelma Cristóbal Carbajal, artesana huimilpense y creadora de esta muñequita.

“Huimilpan es un lugar de migrantes, de migrantes que viajan a Estados Unidos (…) Cuando vienen de visita, usualmente un familiar me hace el encargo para que, de regreso, se llevan la muñeca. Gracias a muchos de esos paisanos he tenido muy buenas ventas, e incluso, ya he mandado producto a otros países como Colombia”.

Un sombrero, rebozo y mandil sembrado de flores caracterizan a esta muñequita artesanal, cuyo nombre alude a la religiosidad de esta demarcación.

“San Miguel Arcángel es el representante de la iglesia en el municipio; el femenino de Miguel es Micaela, debido a eso, y en honor a mi municipio es que llama así”, explica Zelma.

Hace cuatro años, la artesana comenzó a bosquejar los rasgos de esta muñequita, y poco a poco ha ido integrando otros detalles que la vinculan con la cultura y tradición de Huimilpan.

“Micaela es una mujer campesina que debe portar sombrero, rebozo y su mandil. Su vestimenta se basa en la conversación con una persona mayor que me compartió fotografías sobre cómo vestían las mujeres antes, también en muchas otras historias que escuché. Está por ejemplo la de una persona que me dijo que su mamá siempre le decía que observara bien las flores del campo para que después estas se plasmaran en su ropa; debido a ese relato yo quise hacer algo con mi muñeca y fue cuando le puse bordados en su ropa”.

Al igual que otras muñecas artesanales, Micaela cuenta con una versión masculina de nombre Miguel, quien viste a la usanza de los hombres de este municipio, donde destaca el uso de paliacate y ropa de manta y lana, material del que también está hecho el cabello de las artesanías, “porque Huimilpan se distinguía por ser un productor de artículos elaborados a base de hilo de este material, e incluso, todavía contamos con un taller.”

Actualmente, la artesana cuenta con cuatro tamaños de muñecos cuyo precio varía entre los 250 y 800 pesos. Se pueden adquirir en la página de Facebook Artesanas de Huimilpan o a través del número: 442 466 1272.

“Vive la cultura de los municipios” en el CECEQ

La muñequita estará a la venta el próximo 5 de junio como parte del encuentro Disfruta Querétaro en el Gómez Morín, ¡vive la cultura de los municipios! , una iniciativa impulsada por el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín” (CECEQ) para reactivar la economía y el turismo en el estado.

Su programación tendrá lugar todos los primeros domingos de mes hasta octubre, con la participación de artesanos y comerciantes locales.

Para ello, los municipios han sido agrupados en cinco regiones, a las que se les han asignado diferentes fechas de participación.

De esta manera, el encuentro arrancará el 5 de junio con la “Sierra queretana” conformada por Amealco y Humilpan; el 3 de julio tocará el turno al “Semidesierto queretano” integrado por Peñamiller, Tolimán, Colón y Cadereyta; el 7 de agosto llegarán los “Valles centrales” con la presencia de El Marqués, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes; el 4 de septiembre se presentará el “Bajío queretano” integrado por Querétaro y Corregidora , y finalmente el 2 de octubre tocará el turno a la “Sierra Gorda” con San Joaquín, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Landa de Matamoros como protagonistas.

Las actividades se llevarán a cabo de 11:00 a 18:00 horas en el patio central del CECEQ, y la entrada será completamente gratuita.

Para más información sobre “Disfruta Querétaro en el Gómez Morín, ¡vive la cultura de los municipios!” ver en la página oficial de Facebook: @CECEQro.