Teatreros hablan sobre la violencia en el sector

Como parte de la programación de la Muestra Estatal de Teatro 2021, el Consejo Consultivo de Teatro creo los espacios de reflexión e intercambio a manera de mesas de diálogo en las cuales se estarán promoviendo charlas en voz de especialistas y profesionales del arte que, desde sus trincheras, abordarán temáticas sociales y el papel del quehacer escénico en torno a ellas en aras de generar mecanismos.

Como ejercicio del primer día de actividades, se llevó a cabo la mesa de reflexión titulada el “Teatro como espacio de lucha contra la violencia de género” que contó con la participación de Guadalupe Mora "La Virgen del Escándalo", feminista, docente, actriz, performancera e investigadora; Fernando Carvajal, director y productor teatral; así como la actriz y dramaturga Manya Loria como panelista y la actriz Luzma Anguiano quien fungió como moderadora de la mesa.

Bajo las perspectivas como creadores y artistas escénicos, los invitados abordaron puntos cruciales que conciernen al tema de las violencia género que, además de permear las realidades actuales en el mundo del arte, se han convertido en una emergencia mundial de alertas constantes.

Guadalupe Mora "La Virgen del Escándalo" egresada de la Escuela Nacional de Teatro se ha desenvuelto en el mundo del arte multidisciplinario hasta adoptar el performance como una vía libre de expresión y revolución a través de su palabra, cuerpo y discurso. Durante la charla, planteó su propio proceso como una ejemplo de lucha constante y replanteamiento de las formas desde donde se crea y desde donde se construyen los diálogos que llegan a los escenarios, cuestionando el papel real que tiene el teatro más allá de las estéticas y sobre todo, apuntando de manera crítica los procesos educativos y formativos del arte, del teatro y en específico, de los modelos verticales de poder en la capital mexicana, que son reproducidos al resto del país y que refiere como obsoletos.

“En los espacios de formación académica y profesional del arte falta una dinámica de confianza y saber cómo esos docentes del arte se aproximan a las personas que están en un proceso en el que van a descubrir algo (…) Puedes saber de técnicas y corrientes, pero tenemos también que asumir que no sabemos muchas veces cómo aproximarnos y tenemos que construir esos espacios (…) Las escuelas de teatro, en este caso no son los edificios; están determinadas por las relaciones que construimos en esos lugares, al espacio lo determinan las relaciones políticas en donde existe la idea del poder vertical y es algo que tiene que cambiar, porque uno llega a un espacio formativo y te hacen creer que no sabes nada y… ¿de verdad la gente llega sabiendo nada?”, planteó la activista.

A partir de esta intervención, Mora invitó a reflexionar sobre qué se hace con el conocimiento, los saberes, las intenciones y la aportación cultural, referencial, vivencial y particular que cada artista en formación tiene, lo cual podría significar una pieza clave para dejar de repetir las prácticas y relaciones de verticalidad y abrir paso a una era de inclusión y visibilidad de otras periferias.

Por su parte, Manya Loria, creadora queretana, precisó que la violencia de género es un tema que atraviesa a la humanidad entera y que la responsabilidad de hacer teatro va de la mano con la consciencia desde el dónde se está haciendo el trabajo artístico, a quién va dirigido y desde dónde es abordado, tomando en cuenta la infinita cantidad de experiencias por las que atraviesan tanto los artistas como las audiencias.

“Lo importante es el discurso y tener bien planteado desde dónde se desarrolla el trabajo creativo (…) creo que visibilizando las cosas y reflexionando acerca de ellas siempre es la mejor forma para que las cosas cambien y problematizar. El sistema es algo que se construye socialmente; entonces, si lo vamos carcomiendo desde adentro es la única forma en la que lo podemos cambiar (…) Parte de los feminismos lo que estamos buscando es descentralizar la práctica artística porque endiosamos ciertas escuelas, cierto estado, cierto teatro y es el peor error que podemos cometer porque queremos homogenizar todo y deberíamos poder observar de manera particular los procesos y contextos propios”, destacó la dramaturga.

Fernando Carvajal, quien ha trabajado desde la producción de montajes como “Delirantes", “Los hombres lobo viven en mi closet" y “Bonitos escombros”, se ha internado en una serie de planteamientos que recorren la perspectiva de género y a su vez, deriva en reflexiones que le han permitido llevar su trabajo a un nivel de propuesta consciente a partir de la dirección.

"Estas obras representaron de alguna manera, un ejemplo de cómo sobrevivir en un país donde existe mucha censura y que es algo doloroso representarlas muchas de esas historias que se representan, atienden a realidades que nosotros vivimos (…) No hay manera de abordar estas temáticas sin sensibilidad, porque de lo contrario se cae en clichés y estereotipos (…) Es muy difícil hablar de estas cosas de manera clara y específica como para hacerlo sin tacto”, destacó el productor.

A lo largo de la ponencia, los interlocutores plantearon una nutrida aportación en la que se ponderó el papel del arte escénico bajo todas sus modalidades y el papel trascendente de los mismos creadores que desde el escenario, las direcciones o las dramaturgias asumen al formar parte de un esfuerzo colectivo de oportunidades en pos de la igualdad, de la equidad y de una nueva era de arte consciente y transformador.

El espacio de reflexión e intercambio continuará el día de hoy de 16:00 a 17:30 horas en el salón de usos múltiples del CEART con la mesa “El teatro como espacio de trabajo digno” con la participación de Bárbara Valencia, Guadalupe Mora "La Virgen del Escándalo", Eliza Rico y Víctor Sasia.