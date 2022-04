Todos podemos escribir: cronista Neftalí Sáenz

El cronista de San Juan del Río Neftalí Ubaldo Sáenz Bárcenas describe la labor del escritor como un trabajo arduo y difícil, pero que genera grandes recompensas.

“Es un trabajo de cada día, yo por lo menos trabajo dos cuartillas diarias de algo. Me gusta escribir, me apasiona y es algo a lo que me dedico. Pero la escritura no debe quedarse guardada, tenemos que ver que se dé a conocer, a través de una publicación, una columna del periódico o en los medios digitales”.

Con motivo del Día del Libro, destacó la importancia que los cronistas tienen sobre la generación de escritos: “hay que hacer libros que hablen sobre San Juan, sobre su historia, cultura, tradiciones y personajes. Porque solo así contribuimos a fincar identidad entre los ciudadanos”.

De acuerdo con el también Jefe de Patrimonio Cultural y Artístico, no se tienen que hacer libros solo por cumplir un sueño, sino que tengan una trascendencia, “que difundan algo que sirva en las mentes de los demás, pues contribuyes con eso a mejorar tu comunidad y genera identidad”

Su primer escrito fue Crónicas de San Juan del Río, ahora está trabajando en el volumen dos y tres del mismo texto. Su plan es hacer un libro al año, “también tengo mucho interés en hacer escritos para niños, para que, a través de dibujos, conozcan la historia del municipio, para que no solo conozcan leyendas, si no la verdad”.

No solo basta con escribir, también hay que leer. Tan solo en San Juan del Río contamos con un archivo municipal que, de acuerdo con el cronista, ha sido visitado por escritores a nivel nacional y quienes han generados textos sobre lo que no se ha contado.

Otro ejercicio importante de lectura son los círculos, “aquí en el municipio, están enfocados a la comprensión de los textos, y a que los participantes sean difusores y dispersen la historia entre la sociedad”. Para Neftalí Sáenz, un libro obligado para todo sanjuanense y que ayuda a este propósito, es el libro de Rafael Ayala Echeverría “San Juan del Río, Geografía e Historia”.

Y a quienes quieran escribir, su consejo es que no tengan miedo, “todos podemos escribir. Puedes empezar haciendo la crónica de tu familia, para conocer la verdadera historia. Cualquier cosa que escribas, hazlo con todo su corazón”.