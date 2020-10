Xiu lanza proyecto de día de muertos

Oscar Ramírez Chávez -conocido por el seudónimo Xiu- oriundo de esta tierra de palomas, orgullosamente sanjuanense, abogado de profesión y enamorado de la cultura prehispánica que promueve y difunde a través del proyecto “Tlacaélel” el cual nos dice, inició a manera de hobby hace ocho años; ha logrado posicionarse como youtuber con un millón de seguidores, un alcance de 45 millones de personas mes a mes en 45 países de américa y Europa, quien además, en 2018 obtuvo el premio mundial Mejor Escritor de Ciencia Ficción en Historia Alternativa, entre otros grandes logros que ha ido obteniendo gracias a su audacia.

“Tlacaélel. Hijos del Maíz” se ha consolidado como el proyecto de difusión y cultura prehispánica más grande del continente, “hemos tenido la fortuna de entrevistar a grandes personajes como Maya Zapata, Horacio García Rojas, Jorge Antonio Guerrero” entre varios más, una lista enorme de personalidades que han confiado en Tlacaélel como difusor de la cultura prehispánica, nos dice.

Cultura La Catrina en el Museo de la Muerte

En esta ocasión hacemos referencia al proyecto especial que Xiu logró, a propósito del día de muertos, surgió, nos dice, con la idea de personificar al dios y diosa de la muerte según la cultura náhuatl: Mictlantecuhtli y mictacacihuatl. Congregó a más de cuarenta personas entre fotógrafos, camarógrafos, modelos, diseñadoras, maquillistas y asistentes para la realización del proyecto que lleva por nombre: “El regreso de los dioses de la muerte” tema también de la canción escrita especialmente para este objetivo, con la participación del rapero sanjuanense Carlos Montoya “Ockaso” quien tuvo a su cargo la letra, en coordinación con dos arreglistas: Cemican y C-kan, surgió una mezcla interesante, entre música electrónica e instrumentos prehispánicos, “tenemos una canción referente a los dioses, por eso este proyecto tomó el nombre: el regreso de los dioses de la muerte”, con la intensión, cita Xiu, de que la gente vea que siguen vivos en cada aspecto de nuestra existencia.

Foto: Cortesía | Carlos Ramírez Foto: Cortesía | Maritza Arteaga Foto: Cortesía | Milthon Foto: Cortesía | Carlos Ramírez Foto: Cortesía | Maritza Arteaga Foto: Cortesía | Milthon Foto: Cortesía | Carlos Ramírez Foto: Cortesía | Maritza Arteaga

Como mexicanos, comenta, tenemos presente a las catrinas, el cempasúchil, el xoloescuincle, “pero no sabemos realmente de dónde proceden”, la idea es con este proyecto, darle a la gente esos pequeños chispazos de nuestra cultura, aunque no es un documental, generarles duda, que se interesen en saber e investigar, que de forma dinámica -a través del proyecto- entiendan de dónde venimos, dónde estamos parados y a dónde vamos como nación, resaltando la importancia, como mexicanos de entender de dónde viene la idiosincrasia; y que esos 45 países en todo el mundo vean cómo es nuestra cultura, cómo surgió.

Local Reactivan economía con Leles catrinas

Su principal objetivo es darle difusión a la cultura prehispánica, que la gente sepa el origen fundamental del día de muertos -cita- si bien, no procede enteramente de la época prehispánica, de ahí toma muchos elementos, de ahí viene el culto que como mexicanos tenemos a la muerte”, de ahí vienen estas celebraciones que el mundo no comprende del todo y que les encanta; la idea es mostrarles estos dioses; explica “para los Náhuatl no existe el cielo y el infierno, hay cinco destinos después de la muerte: el Mictlán, Tlalocan, Tonatiuichan, Cincalco y Chichihuacuauhco; dependiendo la edad y forma de muerte vas a parar a uno de estos destinos” por lo que cada par de modelos participantes en el proyecto, personificó a los dioses regentes de cada uno de estos destinos.

La locación para realizar el proyecto fue en espacios del hotel La Muralla con la participación de los fotógrafos y asistentes: Carlos Ramírez, Milthon J. Reyes, María José Urquiza, Karen Urquiza, Maritza Arteaga, Ramsés Saúl González; las diseñadoras: Ana Gia, Erica Pérez, Rosy Colín, los Modelos: Fernanda Heredia, Alondra Reséndiz, Alberto Ledezma, Yunuen Espinosa, Jesús Iván García, Rubén Sánchez, Manuel Munguía, Carlos Correa; maquillistas: Perla América, Mariana Pozos, Mariana Bautista, Male Luján, Alondra Reséndiz, Juan Carlos Sánchez Cristina Sandoval, Vero GL, Karla Badillo, Uffe Colín, Chelita Colín, con la dirección,

En general, logran un excelente trabajo que se concretó como “El regreso de los dioses de la muerte” bajo la dirección de Xiu, encargado también de la investigación y la coordinación, y el cual podrá apreciarse ya, en las redes sociales de los participantes, especialmente en la del director y creador de este proyecto.